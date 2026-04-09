经济

一季度越南水产品出口增长8%

2026年3月，越南水产出口额约为9.27亿美元，较去年同期增长5%以上。第一季度累计出口额达26.4亿美元，增长近8%。但这一增幅远低于今年前两个月的增速，明显地反映了全球市场的波动性。

一季度越南水产品出口增长8%。图自越通社
一季度越南水产品出口增长8%。图自越通社

越通社河内——根据越南水产品加工与出口协会（VASEP）的统计数据，2026年3月，越南水产出口额约为9.27亿美元，较去年同期增长5%以上。第一季度累计出口额达26.4亿美元，增长近8%。但这一增幅远低于今年前两个月的增速，明显地反映了全球市场的波动性。

值得关注的是，在2026年第一季度，中国仍是越南水产品第一大进口国，出口额约达7.64亿美元，同比增长近45%。仅3月份，对华出口额已超过2.5亿美元，增长50%以上。

越南水产品加工与出口协会副秘书长黎姮认为，中国成为越南水产品第一季度出口增长的重要动力，主要得益于季节性因素、稳定的市场需求以及物流优势，推动了水产品进口需求的增加。

此外，中国在中高端细分市场的需求持续保持积极态势。受关税政策调整及加拿大供应结构变化的影响，市场为包括越南在内的替代供应国带来了新的发展机遇。

此外，越南企业凭借其地理位置优势和供应链的灵活性，能够更好地利用该市场的短期波动。

然而，据越南水产品加工与出口协会的消息，水产品出口活动过度依赖中国市场面临不少风险，包括中国进口政策波动、 边贸管控、质量标准或许可证颁发程序的变化等。

2026年一季度越南农林水产品出口增长近6%。图自越通社

2026年一季度越南农林水产品出口增长近6%

据越南农业与环境部在例行新闻发布会上公布，2026年3月越南农林水产品出口额约达60.2亿美元，环比增长47.8%，但同比下降1.5%。累计2026年第一季度，出口总额达166.9亿美元，同比增长5.9%，贸易顺差达47.8亿美元，增长12%。

另外，春节高峰过后，若中国国内库存增加，进口需求可能放缓。越南水产品在中国市场的竞争压力加剧，越南水产品正面临来自厄瓜多尔等低价供应国的激烈竞争。

与中国市场的强劲增长相反，其他核心市场尚未明显复苏。第一季度越南水产品对美国的出口下降10%以上。由于美国《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）规定的分析证书（COA）等技术壁垒以及反倾销税，该市场仍是最大“瓶颈”。另外，对日本和韩国的出口额均下降约10%。

与此同时，对欧盟的出口基本持平，该市场仍为白肉鱼及符合可持续标准的产品带来机会。东盟、澳大利亚和部分新兴市场持续增长，助力实现出口市场多样化。

越南水产品加工与出口协会预测，第二季度水产品出口将持续实现正增长，但产品和市场将出现明显分化。虾类和查鱼仍是增长支柱。中国（含香港）极有可能继续是越南水产品的最大市场。然而，随着季节性因素消退，增长将更多取决于实际消费需求。在传统市场依然面临困难的背景下，企业优先开拓地理位置邻近、物流便利且拥有关税优势的市场，以确保增长目标。（完）

越通社
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