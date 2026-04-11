从宁平古都文化“暗流”中刺激可持续旅游需求

越通社宁平省——宁平省正通过以文化为基础的发展战略，确立其作为全国旅游大中心的地位。挖掘传统节庆的特色价值不仅有助于保护古都的特色，还为该省“无烟产业”注入强劲的发展动力。



独特的旅游产品



宁平省各场文化节庆成为吸引四方游客的亮点，如华闾文化节（农历3月9-11日）、沛顶寺庙会（自农历正月初六起）和长安文化节（农历3月18日）等。



其中，沛顶寺庙会传播民族良好文化价值，每年吸引的游客量达数百万人次。



沛顶寺副住持释明光上座表示，沛顶寺拥有数千年历史。这里曾是丁先皇帝在每年初春设立祭坛，以祈求国泰民安、风调雨顺、五谷丰盛之地。在历史的起伏跌宕中，沛顶一直受到僧侣、佛教信徒和当地人民的珍视与保护。



另外，位于南定坊的陈祠庙会（农历8月15日至20日）对陈朝历代皇帝及忠臣义士表达感恩之心。特别是正月十四深夜举行的“开印仪式”早已成为众多游客期待的特色活动。



经济发展的“助推剂”



在行政区划调整后的新发展空间中，宁平省拥有700多个富有特色的节庆和庙会。其中，20个传统庙会被列入国家级非物质文化遗产名录。各场传统礼仪、文化艺术、民间游戏和体验活动不仅满足了民众的精神需求，而且打造特色的旅游产品，有利于延长游客停留时间和增加游客的消费。



虽绿意盎然，但那幅画卷已逐渐形成，吸引游客纷至沓来。图自越通社

为让节庆真正成为刺激旅游需求的“杠杆”，宁平旅游业正主动与各旅游企业、住宿场所、旅游景点和当地政府紧密配合，打造专业化、同步化的节庆旅游线路。因此，2026年前两月，宁平省接待游客量超过540万人次，同比增长9.9%；旅游收入约达5.837万亿越盾，增长15.9%。



宁平省旅游厅副厅长阮文仲表示，为有效发挥各节庆活动的价值，创造可持续的吸引力，旅游业将与各地方政府、文化部门和相关单位协调合作，加强对传统仪式和习俗的保护工作，提高文化价值和对游客的吸引力。



旅游业将继续完善与节庆相结合的文化旅游、宗教旅游及体验旅游产品，并将其与遗产系统、名胜古迹、手工艺村及当地美食相结合，形成诱人的旅游线路。该省还加强国家管理工作，开发绿色可持续旅游，发挥社会在保护与开发节庆文化价值的作用。



宁平省文化节不仅是连接过去与现在的桥梁，而且成为了该省实现建设成为“千年遗产之都”目标的重要动力。当文化得到尊重与合理开发，旅游业不仅是拳头经济产业，还是保护传统价值的使者。（完）