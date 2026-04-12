越南政府总理黎明兴出席越南首条跨区域高铁开工仪式

越通社河内——4月12日上午，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在广宁省出席了河内—广宁高速铁路项目开工仪式。这是越南首条跨区域高速铁路。



出席活动的有：原越共中央政治局委员、原政府总理范明政；越共中央政治局委员、政府常务副总理范嘉足；原越共中央政治局委员、原政府常务副总理阮和平；越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏送来花篮表示祝贺。

河内—广宁高速铁路项目由Vingroup集团旗下的VinSpeed高速铁路投资开发股份公司作为投资方，总投资额超过147万亿越盾（约合56亿美元，不含征地拆迁补偿费用）。项目预计将于2028年底竣工，最高时速将使两地之间的出行时间缩短5至7倍，仅需约23分钟。



项目途经河内、北宁、海防、广宁四个省市，全长120.2公里，按照双线、1435毫米轨距、全线电气化标准设计，最高时速可达350公里/小时，其中流经河内路段最高时速为120公里/小时。



项目计划采用最新一代、最现代的高速列车，以及世界领先的高级信息系统、信号系统和设备，由德国西门子交通集团提供，并将在运营过程中逐步向VinSpeed进行技术转让。

西门子交通集团全球总裁米夏埃尔·彼得在开工仪式上发言时表示，西门子交通将为越南提供已在全球得到验证的质量最优、最高效、最安全的高速列车技术；承诺与VinSpeed集团紧密合作，实施对双方都有利的项目，其中包括双方合作进行广泛的技术转让，共同组装和维护列车，以在越南打造一个全新的高速列车生态系统。

出席开工仪式的各位代表。图自越通社

广宁省委副书记、省人民委员会主席裴文康表示，河内—广宁高速铁路是一项承载着诸多期望的超大型项目，展现了投资方的能力和巨大承诺，是私营经济部门日益深入参与国家重点基础设施领域的清晰例证。



裴文康认为，作为越南首条开工的跨区域高速铁路，河内—广宁高速铁路不仅将为北部重点经济区注入强劲动力，而且对于开启提速纪元、助力实现党和国家及政府提升国家竞争力的决心具有特殊意义。



Vingroup副总裁兼总经理阮越光代表投资方表示，项目的开工彰显了Vingroup集团为发展基础设施、逐步构建与国际接轨的现代化交通基础设施体系、促进经济社会发展、提高越南人民生活质量作出贡献的决心。



政府总理黎明兴以及党和国家领导人、原领导人，各部委、地方领导共同出席了河内—广宁高速铁路项目正式开工仪式，相信项目将如期完成，为整个地区新发展阶段注入动力，助力国家日益富强、文明、繁荣、幸福，人民的生活日益幸福富裕。（完）