越南—中国：提升两国全面战略合作伙伴关系水平

应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平及夫人邀请，越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团将于4月14日至17日对中国进行国事访问。这是苏林以党和国家最高领导人身份首次对中国进行国事访问，恰逢习近平于2025年4月14日至15日对越南进行国事访问一周年。

此次访问标志着双边关系的新起点，两国均迈入新的发展阶段：越南在越共十四大取得圆满成功后进入新的发展时期，中国则启动实施第十五个五年经济社会发展规划。

越南外交部常务副部长阮明羽：“双方尽早安排此次访问，体现了对发展‘既是同志又是兄弟’关系的高度重视和坚定决心，使两国关系在今后更加稳健、务实发展。此次访问是将两党两国关系推向新高度的重要契机。两国最高领导人将共同确定新的发展方向和突破，推动经贸、投资、旅游、供应链与产业链以及教育培训、科技等领域合作，携手实现各自的发展目标与愿景。”

近年来，越中关系总体保持积极发展势头，按照“六个更”的方向取得全面而显著进展。双方政治互信不断巩固和加强，继续发挥战略引领作用，有助于推动两国关系在各领域发展。外交、国防安全合作成果显著、不断走深走实。特别是，经贸投资合作保持强劲增长势头，成为双方关系的亮点。

双方还在多边机制中保持良好协调与合作。边界和领土问题总体稳定，海上问题相关对话、谈判与合作机制持续运行，为维护地区和平、稳定与发展作出贡献。

越南外交部常务副部长阮明羽：“越中关系取得全面、务实成果的首要因素是两党两国高层领导之间的信任与相互理解，以及各部门、地方、企业界和两国人民的共同努力与大力支持。”

越中两国近年来在各领域所取得的成果为两国关系在未来朝着稳健、可持续和长期方向发展奠定了坚实基础，同时也为实现新的突破、开辟新的合作空间、推动双边关系迈向更高水平创造了重要前提。（完）