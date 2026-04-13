将发展的抱负转化为实际力量

苏林强调，必须充分且深刻地认识到，党的规定是确保我们党在整个政治体系中作为一个统一体运作的关键体制。各级党委、党组织及每一名干部、党员必须正确认识、深切理解并严格执行党的规定，并将其视为自身的政治责任；绝不允许有不同的理解或做法，更不得朝着有利于自身利益的方向去灵活适用。

苏林表示，必须注重疏通民间资本，一旦得到有效激活，这一资源将转化为极其巨大的内生动力，有助于提升经济的自强能力。

苏林要求，在发展规划中要坚决克服行政区划局部思维、行业局部思维和任期局部思维。总体发展规划必须体现在整合、多目标及长期的思维。要创造出更合理的发展结构，更有效地利用资源，更均衡地部署发展空间，更好地连接各地区，并为未来开辟更大的增长空间。

要营造一个让数千万民众都能看到切实机会的发展环境；必须确保企业看到稳定且透明的体制、合理的合规成本、配套的基础设施以及广阔的市场准入能力。

苏林要求，继续完善并提高两级地方政府模式的效力与效率。为了使这一模式充分发挥价值与力量。从中央到地方的各级党委、党组织及全体干部党员必须以高度的责任意识投入工作任务中，做到更加主动、更加果断、更加务实。

苏林重申，重中之重是必须在全社会中创造信心和发展动力。当民众有信心、企业有信心、系统运行顺畅、资源得到疏通时，发展的抱负将转化为实际力量，为推动国家在未来阶段快速、可持续发展作出贡献。（完）