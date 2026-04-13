贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上：党内政治思想工作规定中基本内容

越通社河内——越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决4月13日上午在贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上作了“党内政治思想工作规定中基本内容”专题报告。



规定具有系统性和全面性



越共十四届二中全会于2026年4月8日发布了关于党内政治思想工作的第19-QĐ/TW号规定。这是越南党首次颁布一项具有系统性、全面性的规定，标志着建党整党及党领导水平和战斗力提升过程中理论思维的新发展和高度政治决心。



郑文决强调，该规定是对党理论思维的凝练与一以贯之发展，对越共十四大精神的具体化，也是对在世界、地区和国内形势快速变化、复杂多变、难以预测的背景下提升政治思想工作水平的要求。



郑文决表示，颁布党内政治思想工作规定是客观要求和紧迫性任务，具有长期战略意义，旨在全面、同步、系统地将党关于新形势下政治思想工作的各项观点制度化；从“方向性引导”向“强制性规范”转变，从“鼓励倡导”向“责任约束”转变；明确检查监督原则、内容、主体、方式及机制；从根本上克服思想工作行政化倾向；为量化评估和客观衡量政治思想工作的实际成效提供依据。



该规定的突出特点在于，首次将政治思想工作作为一个治理体系来对待，使其具备明确目标、指标体系，可衡量、可监督，并明确责任划分。这不仅是一份内部规范性文件，更是提升党的政治建设和思想建设战略层级的重要举措；也是巩固信心、增强国家内生动力的基础，从而更好地满足在民族奋发图强纪元里实现快速可持续发展的要求。



以结果为导向进行管控，以实质成效进行衡量



郑文决在会上明确指出，党内政治思想工作规定共5章16条，结构严密、科学合理，全面涵盖各项核心内容。该规定一以贯之的精神是标准化、责任约束、以结果进行管控、以实际成效进行衡量。



其目的在于锻造政治、思想、道德、干部坚强有力的执政党；提升干部和党员的认知水平、责任意识、政治定力、工作能力以及应对复杂变化和突发事件能力；坚定革命理想和目标，主动预防、遏制思想政治、道德和生活作风的蜕化，以及“自我演变”、“自我转化”等表现。



该规定要求激发战略思维创新动力，提升政策与路线制定能力；在全党范围内营造风清气正的政治思想环境；在发扬民主的同时加强纪律建设，推进党内文化建设，强化个人责任，特别是领导干部的示范引领作用；建立政治思想工作成效评估指标体系，将政治任务履行成效以及人民群众的满意度作为衡量党组织领导力和党员的重要标准。



此外，规定确立一套基本原则体系：以坚持为不变的根本、革新为必然要求、主动引领为行动方式。



该规定也要求大力应用先进科学技术与数字化转型成果，建立政治思想工作数据体系，作为掌握、分析和预测思想状况及社会舆论的基础，从而推动政治思想工作由“被动应对”转向“主动预判—引导—管控”等。



以高度的责任感和紧迫感全力抓落实



党内政治思想工作规定的内容已全面涵盖各项核心问题，具有原则性、具体性与可操作性；为提升全党政治思想工作质效奠定重要基础，以更好满足建设清廉强大的党和政治体系建设要求。



郑文决强调，须以高度的责任感和紧迫感、务实作风全力抓好规定落实；以党组织、干部和党员认识、行动的转变和具体成效作为评估工作成效的重要依据。



因此，落实该规定并非自愿选择，而是对所有党组织以及每一名干部、党员的强制性政治任务。各级党委、党组织以及每一名干部、党员都必须将该规定的要求转化为自觉认识和具体行动，并坚决克服形式主义和应付现象。



郑文决表示，凭借高度的政治决心和务实的行动，该规定必将推动政治思想工作发生显著变化，助力建设更加清正廉洁、全面坚强的越南党，不辜负人民的信任与期待，更好满足新纪元建国卫国事业的新要求新任务等。（完）





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