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越共中央政治局批准成立中央直辖市广宁市

受越共中央政治局委托，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月7日签署了关于广宁省现有行政地界基础上成立中央直辖市广宁市的第20-KL/TW号结论。

下龙锦普沿海公路。图自越通社
下龙锦普沿海公路。图自越通社

越通社河内——受越共中央政治局委托，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月7日签署了关于广宁省现有行政地界基础上成立中央直辖市广宁市的第20-KL/TW号结论。

结论指出，在审议广宁省委2026年1月30日第14-TTr/TU号呈文后，中央政治局同意成立中央直辖市广宁市的主张。据此，广宁省被定位发展为绿色、文明、现代、富有特色的都市模式；按照都市、海洋、岛屿、边境和遗产相结合的方向重构发展空间；以科技和数字化转型为动力，拓展增长空间。同时，同步发展绿色经济、遗产经济、海洋经济、边境经济、夜间经济和文化产业等各领域；大力推进交通基础设施、智慧城市基础设施建设；确保各地方之间和谐发展，并与环境保护和维护文化特色相结合；加强体制改革，提高治理效能和人民生活质量。

中央政治局责成国会党委、政府党委领导、指导相关部委与广宁省协调，按规定完善档案和手续，向越共中央委员会报告，并提请国会于2026年审议决定。（完）

越通社
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越南—新纪元

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