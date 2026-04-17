☀️越通社早安咖啡（2026.4.17）

越共中央总书记、国家主席苏林会见中国广西壮族自治区党委书记陈刚 。图自越通社

越通社河内——·4月16日晚，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在广西壮族自治区南宁市，会见了中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚。全文



·4月16日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了以美国-东盟商务理事会（USABC）主席兼首席执行官布莱恩·麦克费特斯（Brian McFeeters）为首、赴越寻找投资合作商机的美国企业代表团。 全文



·当地时间4月16日下午，正在土耳其伊斯坦布尔出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）的越南国会主席陈青敏分别会见了科特迪瓦国民议会议长帕特里克·阿希（Patrick Achi）和哈萨克斯坦议会下院议长叶尔兰·科沙诺夫（Yerlan Koshanov）。全文



·当地时间4月16日，在土耳其伊斯坦布尔市，越南国会主席陈青敏在第152届各国议会联盟（IPU-152）大会全体会议上发表题为《孕育希望、保障和平、为后代守护正义》的重要讲话。全文

绿色生产与价值链标准化：2026年果蔬业增长的“钥匙”

·面对国内外市场日益严格标准带来的压力，越南果蔬业正加速向绿色、安全、可持续的生产模式转型。各地方和企业不仅改变耕作方式，还大力推进价值链标准化及品牌建设，实现2026年增长目标。全文



·4月16日，越南驻匈牙利大使馆与匈牙利越南知识分子协会联合举办了以“法院和司法系统中的人工智能——欧盟经验及在越南的应用”为主题的学术研讨会。



·4月16日晚，岘港市人民委员会在岘港会展中心举行了2026年岘港制造出口产品展览会（Made in Da Nang Expo 2026）开幕式。



·16日下午，岘港市文化体育旅游局与安力士越南旅游贸易有限责任公司（Anex Tour Vietnam）在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎首架来自符拉迪沃斯托克的航班，标志着2026年夏季吸引俄罗斯及独立国家联合体（CIS）国际游客市场的游客的计划正式启动。



·第八届越南全国学生、大学生创业节（SV_STARTUP）将于4月17日至19日在河内银行学院举行。越南教育培训部、胡志明共青团中央委员会牵头，科学技术部及越南工商联合会（VCCI）配合举办。 全文



·越南教育与培训部近日颁布关于《越南外语能力框架》的第33号通知。这是完善越南统一外语能力评价体系的关键一步，旨在满足教育培训全面创新要求，并服务于越南日益深入的融入国际进程。全文



·越通社驻俄罗斯记者报道，4月16日，在莫斯科国立罗蒙诺索夫大学，第60届中学生门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛（IMChO）正式开幕，共有来自世界三大洲35个国家的165名选手参赛。越南代表团由从全国各重点高中选拔出的4名优秀学生组成参加此次竞赛。



·越南前泳坛名将阮氏映圆在2026年马尔代夫海洋人（Oceanman Maldives 2026）游泳赛中夺得10公里项目的冠军。 全文



·据越南国家旅游局消息，近日，老街省沙坝被国际旅游杂志《悦游》（Condé Nast Traveller）评为全球53个最美丽小镇之一。



·2026年雄王祭祖假期及4·30和5·1日假期，越南航空运输市场呈现积极态势，订座需求在整个假期分布相对均衡，未出现大范围局部运力超载现象。



山罗省木州旅游区。图自越通社

·2026年第一季度，越南旅游业取得骄人成绩。具体而言，越南接待国际游客量约676万人次，较2025年同期增长12.4%，创下历史新高。国内游客量约达3700万人次。旅游总收入约为267万亿越盾（约合人民币762.8亿元）。（完）