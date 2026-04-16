意大利承诺为越南能源转型项目筹集约5亿欧元

越通社河内——据越南工贸部国外市场发展局消息，在越南国会主席陈青敏对意大利进行正式访问期间，越南工贸部与意大利外交与国际合作部共同举行了越意经济合作联合委员会第十次会议。



会议由越南工贸部副部长潘氏胜与意大利外交与国际合作部副部长玛丽亚·特里波迪（Maria Tripodi）共同主持。双方一致认为，在越共十四大之后、越南刚完成国家机构调整之际举行此次会议，正是明确未来合作方向和重点领域的有利时机，同时也契合意大利在当前欧洲及全球形势复杂变化背景下的对外合作战略。



会上，双方回顾并评估了贸易、能源、发展合作、文化、旅游、农业、工业机械、纺织、皮革鞋类及地方合作等多个领域的合作情况，并就今后合作方向和具体举措达成共识，旨在进一步提升双边贸易额，有效利用《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）带来的机遇，推动双边经贸合作迈上新台阶。



越南工贸部副部长潘氏胜强调，越意传统友好合作关系不断巩固发展。在此基础上，两国企业界充分利用EVFTA带来的机遇，在全球市场波动背景下仍保持双边贸易稳定增长。



意大利外交与国际合作部国务秘书玛丽亚·特里波迪表示，越南是意大利在东盟地区的重要战略伙伴和最具活力的市场之一。意方将继续加强与越南在各领域的合作，特别是在绿色转型方面。



她指出，意大利是参与越南“公正能源转型伙伴关系”（JETP）的国际伙伴组成员之一，计划在未来3至5年内筹集约5亿欧元，用于支持相关项目实施。此外，意大利通过国家开发银行（Cassa Depositi e Prestiti）参与资助北爱抽水蓄能水电站项目——这是越南首个此类项目。



意方同时表示支持欧盟尽早解除对越南水产品的IUU“黄牌”警告，并认为越南在打击非法捕捞方面已取得积极成效。双方还指出，自2025年开通越南—米兰直飞航线以来，两国人员往来更加便利；未来意方将研究优化对越南公民的签证政策，以进一步促进旅游、文化和经贸交流。



双方一致同意，为各自优势产品进入对方市场创造更加便利条件，优先在新能源、可再生能源、自动化等新兴领域开展投资与技术合作，同时继续深化纺织、制鞋、电子设备、文化和旅游等传统领域合作。



会议结束时，双方签署了第十次会议纪要，并一致同意第十一次会议将于2027年在河内举行。（完）

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