文化

惠南殿庙会——顺化古都的特色文化生活空间

4月18日上午，数千名来自全国各地的民众汇聚顺化市，参加惠南殿（又称盏山殿）庙会，营造了一个热闹非凡、庄严肃穆且富有艺术气息的社区文化空间。

惠南殿庙会开幕。图自越通社
惠南殿庙会开幕。图自越通社

越通社顺化——4月18日上午，数千名来自全国各地的民众汇聚顺化市，参加惠南殿（又称盏山殿）庙会，营造了一个热闹非凡、庄严肃穆且富有艺术气息的社区文化空间。

惠南殿是位于顺化市香江畔、海吉村玉簪山上的著名心灵遗迹。这里供奉着天依阿那演婆海神以及其他神灵。惠南殿庙会于2025年被公认为国家级非物质文化遗产。这是顺化特色的心灵庙会之一，与天依阿那母道教信仰紧密相连。

从早晨开始，诸多人已前往天仙圣教圣堂参加惠南殿庙会的各项仪式。惠南殿庙会最特色的活动是在香江举行圣母恭迎仪式，再现了独特的传统宗教文化，展示了色彩艳丽的古代服饰，同时表演了圣母祭祀信仰的特色演唱及舞蹈。

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惠南殿庙会开幕式现场。图自越通社

庙会于2026年4月18日至19日（农历三月初二至初三）举行，是2026年顺化夏季节的开幕活动。

据顺化市文化体育局局长潘青海介绍，朝圣、心灵文化体验、水路旅游等活动为开发特色、富有文化深度的旅游产品开辟了许多机会。今年庙会各项筹备工作有序开展，确保庙会成功举办。

惠南殿庙会于每年农历三月和七月在坐落在香江岸边的玉盏山上供奉天依阿那演婆海神之殿举行。此庙会被视为香江上的民间文化节。（完）

鸟瞰顺化古都遗迹群。图自越通社

顺化市以社区之力唤醒遗产

顺化市——香江之畔的遗产都市正在重新定位发展战略，将社区置于中心位置，使民众成为守护、创新和从遗产中获益的主体。

越通社
#惠南殿庙会 #顺化古都 #顺化市文化体育局局长潘青海 承天顺化省
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