文化

高棉传统新年——守护民族文化特色

高棉族传统新年（Chol Chhnam Thmey）不仅是辞旧迎新的时刻，更是文化、信仰与民族团结精神汇聚的空间。在西宁省，从古朴的寺庙、清脆欢快的“柴担”（Chhay-dam）鼓声，到传统的民间舞蹈，这些珍贵的文化价值依然被精心守护，构筑起浓郁的文化空间，成为当地高棉族同胞的骄傲。

越通社西宁——高棉族传统新年（Chol Chhnam Thmey）不仅是辞旧迎新的时刻，更是文化、信仰与民族团结精神汇聚的空间。在西宁省，从古朴的寺庙、清脆欢快的“柴担”（Chhay-dam）鼓声，到传统的民间舞蹈，这些珍贵的文化价值依然被精心守护，构筑起浓郁的文化空间，成为当地高棉族同胞的骄傲。

vnanet-potal-nguoi-khmer-o-tay-ninh-luu-giu-net-dep-van-hoa-co-truyen-8701169.jpg
高棉族传统新年不可缺少的“柴担”（Chhay-dam）鼓声。图自越通社

传统艺术的生机

在现代生活的节奏中，有人认为传统文化价值只对年长一代具有吸引力。然而，西宁省的实际情况表明，年轻一代，特别是高棉族学生，依然在用他们的热情，为传承和传播传统艺术形式贡献力量。

西宁省少数民族寄宿学校的“柴担”鼓舞俱乐部是民族文化保护的一个亮点。其特别之处在于传承式的教学方式：高年级学生指导低年级学生，形成了一个守护文化的良性循环。

该校11年级学生高国维表示，他从小就开始接触柴担鼓，现在依然坚持在周末练习。

除了柴担鼓舞，学校还组织了众多充满民族特色的文艺活动，如高棉勺舞、林村舞、泰族撑伞舞等，吸引了大量学生参与。

西宁省少数民族寄宿学校副校长黎明忠表示，学校始终将保护民族文化视为一项重要任务。

热闹的高棉传统新年

vnanet-potal-nguoi-khmer-o-tay-ninh-luu-giu-net-dep-van-hoa-co-truyen-8701171.jpg
平明坊节日活动的中心是盖多（Khedol）寺。图自越通社

每年公历4月中旬，高棉族同胞又迎来一年中最盛大的节日——传统新年。今年的传统新年于4月14日至16日举行，共三天，标志着佛历新旧年的交替。

居住在该省平明坊的居民高文温分享说，他家里已备好新衣，并花了很多时间打扫、装饰房屋以迎接新年。

平明坊节日活动的中心是盖多（Khedol）寺，这是高棉族同胞聚集举行重要仪式的地方。盖多寺不仅是宗教活动场所，还扮演着“社区学校”的角色。在暑假期间，僧侣们会为当地儿童教授高棉语、巴利语和佛教教义。

盖多寺住持僧官坚苏发表示，守护高棉文化体现在仪式和日常生活的方方面面。

传统新年既具有精神意义，也是社区表达对祖先感恩之情的时刻，同时寄托着对来年风调雨顺、五谷丰登、生活温饱幸福的祈愿。

近年来，西宁省高棉族同胞的经济社会生活有了许多积极起色。在这样有利的条件下，传统文化价值更获得了被守护与发扬的机会。（完）

越通社
#高棉族传统新年 #Chol Chhnam Thmey #西宁省高棉族 #柴担鼓舞Chhaydam #盖多寺社区学校 #第80号决议
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

金瓯省委副书记、省人民议会主席范文晓走访慰问高棉族同胞并致以新年祝福。图自越通社

高棉族传统新年：越南各族人民的文化色彩

传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，不仅标志着新旧交替的时刻，更是文化特色和社区凝聚力精神的生动象体现。在喜迎2026年高棉族传统新年（于4月14日至16日举行）的欢乐气氛中，党和国家的深切关怀再次证明了高棉族同胞在民族大团结中的地位，为建设繁荣富强的国家作出了贡献。

更多

代表们和越侨佛子合影。图自越通社

2026年祈愿海岛安全与世界和平法会在韩国举行

越通社驻韩国记者报道，2026年祈愿海岛安全与世界和平法会4月12日在韩国仁川广域市（Incheon）Heungryunsa寺隆重举行，大量越南和韩国的僧侣、佛教徒以及当地政府代表和旅韩越侨同胞一同参与。

胡志明市普明寺举行法会，庆祝柬埔寨、老挝和泰国传统新年。图自越通社

越南领导人致信祝贺老挝和柬埔寨传统新年

值此老挝传统新年（Bun Pi May）和柬埔寨传统新年（Chol Chhnam Thmey）来临之际，越共中央总书记、国家主席苏林等越南领导人分别向老挝和柬埔寨领导人致贺信和赠送花篮。

让遗产铸就河内特色

让遗产铸就河内特色

河内是越南的遗产之城，拥有多达6489处历史文化遗迹、近1793项非物质文化遗产、数千个传统手工艺村和数百件国家级文物珍品，是一座蕴藏着千年文脉之都升龙的无价宝库。然而，在现代都市快速发展的进程中，如何让遗产成为资产，塑造河内独特的城市特色，成为当代生活的重要组成部分，融入城市发展的每一次“呼吸”，已不再是一个具有方向性的课题，而是在将首都定位为创意之都、文脉之都和可持续发展都市进程中的迫切要求。

春曲交流活动帮助学生了解这一人类非物质文化遗产。图自越通社

在当代生活中弘扬遗产价值

越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议标志着思想上的重大转变：从保护转向促进，从维护转向创造性开发，使遗产在当代生活中真正焕发生机。许多地方在落实第80号决议中已取得显著进展，遗产通过新的途径得到唤醒。

高平省红瑶族的平安护身符。图自越通社

高平省传承传统手艺为旅游业开辟发展之路

在工业社会不断发展的背景下，许多传统文化价值正面临流失的风险。然而，在高平省，游客仍能清晰地感受到这里各民族世代相传的文化色彩。当地民众始终坚持维护传统手工艺，将本土文化产品推向国内外市场，为本省旅游品牌打造独特亮点。

越南水上木偶戏表演。图自越通社

越南木偶戏探索创新发展路径

尽管被视为吸引游客的“特色产品”，但越南木偶戏艺术在保护与发展方面仍面临诸多挑战，亟需探索发展新路径，实现既保持本色又融入当代潮流。

永隆省高棉族同胞喜迎传统新年。图自越通社

永隆省高棉族同胞喜迎传统新年

在喜迎2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）之际，永隆省高棉族同胞因物质和精神生活的日益改善而倍感喜悦。得益于高效的生产模式以及地方党委和政府的切实关照，今年全省各高棉族村落的过年气氛格外温馨富足，充满了浓郁的民族特色。

艺术家黎友孝的作品。图自越通社

推动越南文化更好走向世界 进一步增强国家软实力

在日益融入国际社会的背景下，文化不仅是社会的精神基础，还逐渐成为融入国际社会进程中的重要资源，有助于增强国家软实力。越共中央政治局第80-NQ/TW号决议确立了文化发展的战略愿景，其中强调将积极主动推进文化领域的国际融合作为一项重点且持续的任务，从而逐步将越南文化艺术推向世界。

顺化京城国子监遗迹内的右学建筑工程正在修缮中。图自越通社

​顺化市推进阮朝时期系列重要工程修复工作

据顺化古都遗迹保护中心的消息，预计2026年第二季度，该单位将启动“大宫门遗迹修复项目”，经费超过640亿越盾（折合人民币1684万元），工期4年。大宫门是顺化皇城内紫禁城（阮朝皇室专属活动区域）的正门，位于太和殿以北、勤政殿前方。

赫蒙族同胞在怀门村的粮仓采用两层结构，以木材建造并铺设杉木屋顶，独立于居住区，用于存放稻谷、木薯、红薯及玉米等农产品。

走进“天顶之村”探索木与石为主的建筑

在乂安省偏远的边境地区，有一个依偎在云间山腰的村落——怀门村（Huồi Măn），当地居民和游客亲切地称其为“天顶之村”。该海拔近1700米的村落是仁梅乡的21个村之一。

越南驻奥地利大使武黎泰皇与奥地利著名儿童文学作家米拉·洛贝家人合影。图自越通社

当儿童文学成为越奥文化交流的桥梁

越南驻奥地利大使武黎泰皇日前在奥地利首都维也纳与奥地利著名儿童文学作家米拉·洛贝（Mira Lobe）的家人亲切会面，就米拉·洛贝对世界儿童文学所做出的贡献，特别是其作品在越南产生的影响力表达感激之情。

下龙狂欢节盛大开幕。图自越通社

将音乐盛典打造成为主打的文化旅游产品

为落实越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议，广宁省正积极推进相关战略，旨在将规模宏大、品质卓越的音乐会（Concert）转化为主打的文化旅游产品。该战略侧重于发展文化产业，将各大节庆与音乐盛典打造成为年度活动，通过文化遗产与现代艺术的融合，实现旅游产品多样化并增强吸引力。