高棉传统新年——守护民族文化特色

越通社西宁——高棉族传统新年（Chol Chhnam Thmey）不仅是辞旧迎新的时刻，更是文化、信仰与民族团结精神汇聚的空间。在西宁省，从古朴的寺庙、清脆欢快的“柴担”（Chhay-dam）鼓声，到传统的民间舞蹈，这些珍贵的文化价值依然被精心守护，构筑起浓郁的文化空间，成为当地高棉族同胞的骄傲。

高棉族传统新年不可缺少的“柴担”（Chhay-dam）鼓声。图自越通社

传统艺术的生机





在现代生活的节奏中，有人认为传统文化价值只对年长一代具有吸引力。然而，西宁省的实际情况表明，年轻一代，特别是高棉族学生，依然在用他们的热情，为传承和传播传统艺术形式贡献力量。

西宁省少数民族寄宿学校的“柴担”鼓舞俱乐部是民族文化保护的一个亮点。其特别之处在于传承式的教学方式：高年级学生指导低年级学生，形成了一个守护文化的良性循环。

该校11年级学生高国维表示，他从小就开始接触柴担鼓，现在依然坚持在周末练习。

除了柴担鼓舞，学校还组织了众多充满民族特色的文艺活动，如高棉勺舞、林村舞、泰族撑伞舞等，吸引了大量学生参与。

西宁省少数民族寄宿学校副校长黎明忠表示，学校始终将保护民族文化视为一项重要任务。

热闹的高棉传统新年



平明坊节日活动的中心是盖多（Khedol）寺。图自越通社

每年公历4月中旬，高棉族同胞又迎来一年中最盛大的节日——传统新年。今年的传统新年于4月14日至16日举行，共三天，标志着佛历新旧年的交替。

居住在该省平明坊的居民高文温分享说，他家里已备好新衣，并花了很多时间打扫、装饰房屋以迎接新年。

平明坊节日活动的中心是盖多（Khedol）寺，这是高棉族同胞聚集举行重要仪式的地方。盖多寺不仅是宗教活动场所，还扮演着“社区学校”的角色。在暑假期间，僧侣们会为当地儿童教授高棉语、巴利语和佛教教义。

盖多寺住持僧官坚苏发表示，守护高棉文化体现在仪式和日常生活的方方面面。

传统新年既具有精神意义，也是社区表达对祖先感恩之情的时刻，同时寄托着对来年风调雨顺、五谷丰登、生活温饱幸福的祈愿。

近年来，西宁省高棉族同胞的经济社会生活有了许多积极起色。在这样有利的条件下，传统文化价值更获得了被守护与发扬的机会。（完）