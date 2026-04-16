2026年第20届贡献奖颁奖典礼：二十年征程，致敬艺术与体育创造力

越通社河内——由越南通讯社《体育与文化报》主办的2026年第20届“贡献奖”颁奖典礼于4月15日晚在河内越苏劳动文化友谊宫举行。出席典礼并向艺术家、运动员颁发奖项的有越共中央委员、中央宣教与民运部副部长陈青林，越南通讯社党委书记、社长、中央宣教与民运部副部长武越庄以及众多嘉宾。

《体育与文化报》总编辑、2026年贡献奖组委会主任阮善术在开幕致辞中表示，回顾刚过去的2025年，我们无比自豪地见证了一个灿烂多彩、充满本色的音乐生活。

二十年，是一段足够长的征程，足以让贡献奖在公众和业界心中确立其生命力与坚实信誉。贡献奖自豪于始终坚持其核心价值：致敬真正的创造性劳动。

2026年，贡献奖超越了一般性荣誉活动的框架，成为生动体现越共中央政治局第80-NQ/TW号决议精神的具体证明，即让文化成为“塑造越南人智慧、灵魂、气概和本色的重要内生资源”。

《体育与文化报》总编辑、2026年贡献奖组委会主任阮善术致开幕词。图自越通社

今年在越苏劳动文化友谊宫举行的颁奖典礼呈现出全新的面貌。这是该节目首次在友谊宫广场的户外巨型LED屏幕上进行全程直播，将艺术带出传统礼堂空间，拉近了艺术家与公众的距离。

本届贡献奖的另一个亮点是选择了歌手苏斌(Soobin)与和敏智（Hòa Minzy）担任2026年贡献奖形象大使。

第20届贡献奖还标志着其国际融入战略的历史性一步，与日本音乐奖建立了战略合作关系。这是贡献奖舞台上首次设立表彰日本艺术家的奖项。

“音乐和体育表达的语言不同，但它们在奉献这一最神圣的交汇点上相遇。” 阮善术强调。

越通社社长、中央宣教与民运部副部长武越庄同越南新闻工作者协会常务副主席阮德利共同为2026年奉献音乐奖前五名颁发荣誉证书。图自越通社

今年音乐贡献奖属于：





年度歌曲奖：《还有什么更美》（阮雄）

年度音乐视频奖： 《目中无人》（Soobin ft. Binz & 人民艺术家黄秀）

年度节目奖： 《Soobin现场演唱会：全能者（All-rounder） - Soobin及SS Label》

年度系列节目奖： 《裴功南“故事”现场巡演 - BCN Entertainment》

年度专辑奖： 《救生圈》（香槛）

年度制作人奖： DTAP

年度音乐人奖： 阮文钟

年度新锐艺术家奖： CONGB

年度女歌手奖：和敏智

年度男歌手奖： Soobin

此外，组委会还向来自日本的Creepy Nuts乐队颁发了特别贡献奖。



音乐和体育表达的语言不同，但它们在奉献这一最神圣的交汇点上相遇 《体育与文化报》总编辑、2026年贡献奖组委会主任阮善术

体育贡献奖：

年度体育成就奖： 越南U22足球队

年度体育人物奖： 射击运动员郑秋荣

年度青年体育人物奖： 足球运动员阮庭北

贡献渴望奖： T&T集团股份公司

在颁奖典礼框架内，组委会还组织拍卖了贡献奖杯特别版“夜莺杯”，起拍价为1.08亿越盾。最终，一位观众以10亿越盾的价格竞得该奖杯。所得全部款项将由组委会用于支持《体育与文化报》自2022年发起的“给同学们的校园”慈善基金。（完）