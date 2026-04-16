2026年第20届贡献奖颁奖典礼：二十年征程，致敬艺术与体育创造力

越通社河内——由越南通讯社《体育与文化报》主办的2026年第20届“贡献奖”颁奖典礼于4月15日晚在河内越苏劳动文化友谊宫举行。出席典礼并向艺术家、运动员颁发奖项的有越共中央委员、中央宣教与民运部副部长陈青林，越南通讯社党委书记、社长、中央宣教与民运部副部长武越庄以及众多嘉宾。
《体育与文化报》总编辑、2026年贡献奖组委会主任阮善术在开幕致辞中表示，回顾刚过去的2025年，我们无比自豪地见证了一个灿烂多彩、充满本色的音乐生活。
二十年，是一段足够长的征程，足以让贡献奖在公众和业界心中确立其生命力与坚实信誉。贡献奖自豪于始终坚持其核心价值：致敬真正的创造性劳动。
2026年，贡献奖超越了一般性荣誉活动的框架，成为生动体现越共中央政治局第80-NQ/TW号决议精神的具体证明，即让文化成为“塑造越南人智慧、灵魂、气概和本色的重要内生资源”。
今年在越苏劳动文化友谊宫举行的颁奖典礼呈现出全新的面貌。这是该节目首次在友谊宫广场的户外巨型LED屏幕上进行全程直播，将艺术带出传统礼堂空间，拉近了艺术家与公众的距离。
本届贡献奖的另一个亮点是选择了歌手苏斌(Soobin)与和敏智（Hòa Minzy）担任2026年贡献奖形象大使。
第20届贡献奖还标志着其国际融入战略的历史性一步，与日本音乐奖建立了战略合作关系。这是贡献奖舞台上首次设立表彰日本艺术家的奖项。
“音乐和体育表达的语言不同，但它们在奉献这一最神圣的交汇点上相遇。” 阮善术强调。
今年音乐贡献奖属于：
年度歌曲奖：《还有什么更美》（阮雄）
年度音乐视频奖： 《目中无人》（Soobin ft. Binz & 人民艺术家黄秀）
年度节目奖： 《Soobin现场演唱会：全能者（All-rounder） - Soobin及SS Label》
年度系列节目奖： 《裴功南“故事”现场巡演 - BCN Entertainment》
年度专辑奖： 《救生圈》（香槛）
年度制作人奖： DTAP
年度音乐人奖： 阮文钟
年度新锐艺术家奖： CONGB
年度女歌手奖：和敏智
年度男歌手奖： Soobin
此外，组委会还向来自日本的Creepy Nuts乐队颁发了特别贡献奖。
音乐和体育表达的语言不同，但它们在奉献这一最神圣的交汇点上相遇
体育贡献奖：
年度体育成就奖： 越南U22足球队
年度体育人物奖： 射击运动员郑秋荣
年度青年体育人物奖： 足球运动员阮庭北
贡献渴望奖： T&T集团股份公司
在颁奖典礼框架内，组委会还组织拍卖了贡献奖杯特别版“夜莺杯”，起拍价为1.08亿越盾。最终，一位观众以10亿越盾的价格竞得该奖杯。所得全部款项将由组委会用于支持《体育与文化报》自2022年发起的“给同学们的校园”慈善基金。（完）