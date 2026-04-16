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越南首条跨区域高铁正式动工

河内—广宁高速铁路项目由Vingroup集团旗下的VinSpeed高速铁路投资开发股份公司作为投资方，总投资额超过147万亿越盾（约合56亿美元，不含征地拆迁补偿费用）。项目预计将于2028年底竣工，最高时速将使两地之间的出行时间缩短5至7倍，仅需约23分钟。

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越通社
#高速铁 #广宁 #Vingroup集团
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