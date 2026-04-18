苏林访桂：加强民间交流 赓续传统友谊 推动创新合作

中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚在活动上发言时强调，该省愿与越南边境省份一道，在两国友好协会的引导下，坚守初心，赓续友谊，团结合作，相互支持，共同落实好“六个更”总体目标，从地方层面为构建更高水平、具有战略意义的越中命运共同体作出贡献。

苏林在仪式上发表讲话时指出，加强民间交流，特别是两国边民和年轻一代之间的交流，对于增进两个民族情谊、建设越中关系日益光明未来具有深远意义。

苏林建议，两国人民和地方群组、机构继续按照“越走越亲”的精神，有效开展各阶层人民的交流互访活动；加强传统友谊教育，将两国的“红色地址”打造成为年轻一代最具活力的文化-历史空间，共同谱写越中关系光辉的新篇章；将传统友谊的力量转化为具体有效的合作成果，推动合作走深走实。

* 当天上午，苏林一行前往广西南宁市，参观“中央学舍区”旧址（又称广西南宁育才学校）。

苏林强调，站在这个地方，我们仿佛“重温”了20世纪50年代那段波澜壮阔且充满情义的历史岁月。在夺取政权后物资仍极度匮乏的情况下，中国优先拨出宝贵资源用于兴建校舍、照顾生活，并保障越南学生的安保。育才学校师生之间那些感人至深的故事已成为不朽的佳话，进一步丰富了两国民族友谊这一共同的宝贵财富。

苏林强调，越南党、国家和人民始终珍视并铭记中国党、国家和人民在过去越南革命事业以及当今国家建设与发展事业中所给予的宝贵支持与帮助。他希望广西大学及广西其他教育机构继续发挥知识与文化桥梁作用，扩大与越南各所高等院校的合作，为两国培养更多人才。

根据胡志明主席对毛泽东主席的提议，“中央学舍区”于1951年正式成立；为越南革命培养一批干部队伍。办学期间，该校共培养了约7000名干部、教师和学生，其中许多人后来成长为越南优秀的领导干部、外交官、经济学家、科学家、音乐家、诗人及作家。

*同一天，苏林一行在广西南宁市参观中国-东盟人工智能创新合作中心。

该中心由中国广西壮族自治区与东盟各国共同成立，旨在推动全球人工智能的包容性和互利发展，被视为中国广西南宁市建设“数字丝绸之路”进程中的标志性项目。

2025年6月30日，该中心一期工程投入运营，相关项目面积约7.78平方公里，中心面积约1.9万平方米。该中心推动有实力的中国企业深入挖掘东盟各国的潜力与需求，在符合各国需求的基础上，与相关国家共同推动在农业、医疗、旅游、教育、金融、物流等专业领域的人工智能应用合作，同时培养人工智能人才。

*当晚，越共中央总书记、国家主席苏林会见了中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚。

苏林希望广西有效发挥越中边境省份党委书记新春会晤机制的作用，扩大与越南其他地方的合作，分享发展政策、地方规划经验，加强交流，推动更广泛的经济联系，特别是在贸易、基础设施方面，保障通关顺畅，加快推进铁路、公路、海路等多式联运，优先铁路合作，其中包括同登-河内和芒街-下龙-海防等标准轨铁路项目。

关于科技对接，苏林建议双方推动人工智能应用合作，在越南开展绿色农业、清洁能源、可再生能源、高科技加工等项目。 （完）