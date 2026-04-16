林同省全力以赴打击IUU捕捞行为

在全国集中部署系列有力措施来解除欧盟委员会（EC）对越南渔业提出的“黄牌”警告的背景下，林同省正以高度决心切实落实多项举措，按照欧盟委员会提出的建议抓好打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞工作。

林同省重点推进的核心内容之一是强化涉渔船舶管控工作，增强渔民的守法意识。林同省农业与环境厅透露，截至目前全省正常作业渔船共8205艘。为切实做好渔船管控工作，该省已对全部渔船进行全面清查，并将相关信息更新至国家渔业数据库（VNFishbase）。

截至3月20日，林同省100%的渔船已完成数据录入更新工作；超过99%长度在15米以上的渔船均已安装船舶监控系统（VMS）。自2026年初以来，主管部门尚未发现任何在海上作业时出现船舶监控系统信号中断的情况。

另一方面，林同省也采取多种形式，广泛推进宣传普法工作，着力增强渔民守法意识。这些活动吸引了众多渔民积极参与，同时要求船主签署不违反IUU规定承诺书等。

林同省正以高度决心，努力克服不足，与全国一道尽早解除欧盟委员会（EC）的“黄牌”警告，长期目标是建设负责任、可持续发展且融入国际社会的渔业。林同省将打击IUU捕捞明确为既是紧迫工作又是长线任务。（完）