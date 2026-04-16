庆和省占族同胞喜迎里贾纳加尔节

在占族历新年的喜庆氛围中，4月15日下午，2026年里贾纳加尔节庆祝活动在庆和省福友乡如玉村运动场举行。

里贾纳加尔节于占族历正月举行，从初一持续到上旬，寓意辞旧迎新、寄托美好愿望。这是占族同胞祈求风调雨顺、五谷丰登、牲畜兴旺、生活幸福安康的重要节日。

今年节日的亮点是精彩纷呈的集体舞表演，吸引了众多占族青年男女热情参与。

庆和省福友乡居民 唐氏香：今年节日组织有序，村寨处处洋溢着热闹气氛，节目编排精良，吸引大量民众和游客。演员们也都充满热情。

里贾纳加尔节在保护和弘扬占族民间表演艺术方面发挥着重要作用。从音乐、舞蹈到传统服饰，均世代传承，营造出浓郁的文化空间，给游客留下深刻印象。

河内游客 陈氏蓉：我曾多次参加南北各地的节日，我认为这是极具特色的活动，展现了占族同胞的文化底蕴，是凝聚社区、弘扬本土文化之美的良机。能亲身体验节日氛围，我感到十分荣幸。

庆和省福友乡僧侣 刘生清：今年节日恰逢原宁顺省（今庆和省）解放纪念日，同胞们非常振奋。党和政府长期以来都很关心同胞的生活。我建议各级政府出台适当政策，保护和弘扬传统文化价值，同时考虑将里贾纳加尔节列入国家级非物质文化遗产名录。

里贾纳加尔节也拉开了占族同胞年内传统节日系列的序幕，丰富了精神文化生活，成为吸引游客的亮点，使占族同胞的优秀文化价值在当代生活中继续传承与发扬。（完）