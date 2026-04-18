苏林总书记、国家主席会见全国民族地区的村寨族长、元老、艺人及乡贤代表

值此“越南各民族文化日”之际，4月18日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内亲切会见了全国民族地区的村寨族长、元老、艺人及乡贤代表。

苏林强调，保护各民族文化不仅是保护遗产，更是维护社会的精神基础，巩固全民大团结，并为国家的持续发展创造内在动力。在此基础上，村寨族长、元老、艺人及乡贤发挥着尤为重要的作用。各位同志、各位长辈和兄弟姐妹不仅是社区记忆的守护者，还是精神寄托和信任的汇聚点，为维护基层的稳定与凝聚力做出了贡献。

近年来，在党和国家的领导下，在整个政治体系的同步参与以及各地方和同胞们的共同努力下，各民族文化价值的保护与发扬工作取得了许多重要成果，在社会认知和生活层面上都带来了积极转变。许多地方涌现出了大批切实可行且富有意义的模式和做法。

除了所取得的成果，苏林也指出，必须坦诚地看到，各民族文化价值的保护与发扬事业正面临许多新的困难和挑战，其中一些长期性问题正直接影响着国家可持续发展的根基。

对于少数民族地区，需要实现改善生活水平与保留文化特色之间的和谐发展；在融入国际与文化自主之间取得平衡。必须特别注重社区的主体角色，因为当地民众才是文化价值的守护者、实践者和传承者。当文化扎根于每个人的自觉意识和自豪感之中，才能得以持久生存并实现可持续发展。

苏林坚信，各位同志、村寨族长、元老、艺人及乡贤将继续发挥其尤为重要的作用，为保留文化特色、巩固民族大团结、以及为国家可持续发展奠定坚实基础作出贡献。

苏林要求，共同维护村寨的安宁，为基层的稳定做出贡献，并指出，各位同志、长辈和兄弟姐妹应凭借自身威望、责任感以及与人民的深厚感情，继续发挥表率作用，动员乡亲们不听信错误煽动，不违反法律，严防消极因素渗透社区。维护村寨安宁，也就是为维护国家的整体稳定贡献力量。

趁此机会，越共中央总书记、国家主席建议政府、各部委以及各级地方党委和政府继续深刻领会党关于新阶段文化发展的方针；将其视为核心任务，并与地方及国家的快速、可持续发展目标紧密结合。（完）