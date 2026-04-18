国会主席陈青敏在IPU-152大会全体会议上发表重要讲话

当地时间4月16日，在土耳其伊斯坦布尔市，越南国会主席陈青敏在第152届各国议会联盟大会全体会议上发表题为《培育希望、保障和平、为后代守护正义》的重要讲话。

陈青敏在讲话中强调，在当前世界不稳定和冲突加剧的背景下，本届大会的主题传递了既具有时代性又十分紧迫的信息。面对这一现实，我们仍有理由对未来充满信心和希望。

凭借40年革新的成就，越南正全力以赴、自强不息迈入新的发展阶段。陈青敏重申，奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的对外路线，越南正与朋友、伙伴携手，积极主动、负责任地参与解决地区和全球的共同问题。

陈青敏提议加强议会外交，推动对话，建立各国间的信任与友谊，预防和解决冲突的根源，尊重国际法和《联合国宪章》的基本原则。 他强调，无论人类面临多大的困难和挑战，团结、分享与合作的精神都将帮助各国共同克服困难，为后代建设更加光明的未来。

* 当地时间4月17日上午，国会主席陈青敏会见了各国议会联盟秘书长马丁·纯贡。

在会见中，陈青敏建议各国议会联盟继续支持越南国会提升立法与监督能力，为越南国会更深入参与各国议会联盟相关专业机制和论坛创造便利条件，同时支持越南国会未来承办各国议会联盟各项国际性与地区性活动。

马丁·纯贡高度评价越南始终重视各国议会联盟的作用，并欢迎越南高级别领导人出席各国议会联盟第152届大会。他认为越南国会以积极姿态和负责任的态度参与了包括IPU在内的各类议会间合作论坛并提出了多项倡议，留下了鲜明的印记。马丁˙纯贡希望今后继续与越南国会、国会位代表及越南伙伴开展务实合作等。

*当天上午，陈青敏主席会见俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科。

会见时，陈青敏建议双方深化政治、外交及议会的合作，加强各级代表团互访，为俄罗斯联邦委员会主席访越及陈青敏主席访俄，旨在共同主持于2026年举行的两国议会间合作委员会第5次会议做好准备。

瓦莲京娜·马特维延科建议双方加强在能源、油气、核电等领域合作，同时重视人文合作，促进民间交流、教育培训、旅游和文化交流，从而增进两国人民之间的相互了解与友谊。

双方高度评价两国立法机关高层和各级别代表团的互访频繁，以及在 IPU 等多边议会论坛上的紧密协作；强调将推动早日续签两国友好议员小组的合作协议。

*同日，陈青敏主席会见了土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什。

会见时，陈青敏认为，经济合作是两国关系的“亮点”，并建议双方继续开放市场准入，考虑尽早签署可持续且平衡的自由贸易协定，为两国优势商品创造便利条件，同时减少贸易壁垒。

两位领导一致同意继续推动两国立法机构间的合作，加强各级代表团互访，促进两国友好议员小组的交流，分享立法与监督经验，为双边合作营造便利的法律环境，为进一步巩固与深化越土两国友谊和多方面合作关系作出贡献。

*当天上午，陈青敏主席会见了老挝国会副主席顺通·赛雅佳。

陈青敏对两国、两国国会之间的合作关系不断深化并取得实效感到高兴。他相信，在老挝党的正确领导、国会的有效监督、政府的有力调控以及各级各部门的团结与紧密协调之下，老挝国家和人民必将成功落实老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议和国家经济社会发展第十个五年计划。

双方一致同意继续深化政治关系，加强代表团互访，特别是两国国会领导之间的交往，加大立法经验互换力度；一致同意携手开展监督工作，全力推动越南在老投资合作项目高效有序推进，保质保量保时完工。

*同一天，国会主席陈青敏会见了比利时联邦参议院议长文森特·布隆代尔。

在会见中，陈青敏提议比利时在新发展阶段继续给予越南大力支持并深化合作，进一步深化拓展科技、海港、物流、半导体芯片、绿色农业、气候变化应对以及防治海水入侵等领域合作。陈青敏同时建议比利时推动欧盟尽早解除欧盟委员会对越南渔业发出的IUU“黄牌”警告，并推动能源领域伙伴关系向前发展。

文森特·布隆代尔关注进一步推动经贸、农业、传统领域及新兴战略领域合作关系向深度和广度拓展；高度评价越南在对包括比利时在内的欧洲游客实施免签政策方面所取得的进展。（完）