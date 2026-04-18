强化科技支撑 构建现代化森林防灭火体系

目前，同塔省正值旱季，高温炎热，林区内沟渠水位下降甚至干涸，森林火灾风险加大。针对这一形势，各林地管理单位主动采取多项防火措施。其中，鸟栖（Tràm Chim）国家公园积极推进现代技术和设备的应用，在森林火灾隐患的早期、远程监测方面成效显著。

位于同塔省的鸟栖国家公园总面积超过7300公顷。目前，园内多个区域已出现缺水干涸，森林火险等级达到IV级（危险级）和V级（极度危险级）。鸟栖国家公园应用多种科技设备开展森林防火，其中包括利用太阳能供电的水文监测设备，用于实时监测林区水位变化。

同塔省鸟栖国家公园保护中心副主任段文让：“在水文系统方面，目前我们已在各分区整合每日水位数据，尤其是在旱季期间，可以通过手机系统实时查看各分区情况，从而为领导提供参谋意见，以制定相应的应对措施。”

鸟栖国家公园还配备了专业飞行相机（flycam），用于资源管理、保护以及森林防火工作。在发生火情、烟雾弥漫的情况下，借助热感应系统，可监测火灾规模、燃烧速度及风向，从而制定有效的灭火方案，防止火势蔓延。

同塔省鸟栖国家公园护林员潘有情：“配备飞行相机有两个显著优势：第一，设备可安装扩音器用于宣传；第二，在防火工作中，飞行相机配备热感应装置，可以远距离发现火点和烟雾，从而在初期进行有效控制。”

此外，鸟栖国家公园还在各分区的观测塔上安装24台专用监控摄像头。这些摄像头具备光学变焦功能，可在数百米外清晰识别目标。通过与智能手机连接，护林人员可以随时随地对森林进行监控，实现高空全覆盖监管。

同塔省鸟栖国家公园副主任高泰峰：“为了提高森林防火与灭火工作的效率，近年来在省领导的支持下，公园配备了一批技术设备，如在重点区域安装监控摄像头，同时配备飞行相机。通过监测可以及早发现问题，及时处置可能发生的不利情况。”

在当前火险等级较高的情况下，鸟栖国家公园正全力实施多项措施，以做好森林保护，如：提前准备灭火设备和机械；在各保护站和观测点安排值守力量；向干涸沟渠补水；开辟隔离带，形成“防火隔离带”，并主动清理、焚烧草丛，防止火势从草地蔓延至林区。（完）