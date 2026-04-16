越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话

黎明兴总理感谢黄循财总理发来的贺信与贺函，同时分享道，越南即将出台旨在吸引更多外资的新政策，希望新加坡支持越南建设国际金融中心，并扩大及升级新一代越南—新加坡工业园网络，将其与高新技术转让紧密结合。

黄循财高度赞同黎明兴总理做出的评价与建议，并强调新加坡十分重视与越南的关系，愿积极落实已达成的各项合作内容。新加坡总理强调，双方应加强高层交往，深化经济、国防安全等领域的合作，为地区的和平、稳定与发展做出贡献。

黄循财指出，新加坡计划在2026年内将其在越建设的VSIP工业园总数增加至30个。新加坡总理也对两国关系的强劲发展充满信心，并希望在碳信用交易、粮食安全保障合作等新兴领域中的合作将取得突破性进展。

双方强调将优先投入资源，有效落实 2025-2030 阶段全面战略伙伴关系行动计划。双方一致同意探讨签署关于跨国低碳电力交易的政府间协议，为越南向新加坡出口风能项目成功实施提供法律框架保障。

在国际形势复杂难料的背景下，黎明兴总理建议两国加强在东盟框架下的合作，并在新加坡担任东盟轮值主席国，越南主办APEC峰会的2027年保持紧密协作。此外，双方将加强国防安全合作、打击跨国犯罪，支持国家数据中心、高性能计算与人工智能中心的建设与管理，并推动达成务实、有效的“东海行为准则”谈判。（完）