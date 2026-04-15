越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈

应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。 4月15日上午，中共中央总书记、国家主席习近平和夫人按国家元首最高规格主持仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团访华。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。

习近平对苏林在越共十四大圆满成功和越南完成国家领导职务健全工作后，首次出访即选择中国表示珍视，认为这充分体现了越南党和国家，以及苏林总书记、国家主席个人对越中传统友谊、全面战略合作，以及双边关系的高度重视与优先。

苏林重申，越南坚持独立、自主、自强、多边化和多样化的对外路线，支持中国提出的全球发展、安全、文明和治理倡议，坚持奉行一个中国政策。

双方强调，在国际形势复杂背景下，两党两国需要紧密团结，加强战略互信，政策、贸易、基础设施、能源对接，继续在新时代深化和提升越中关系水平，为地区和世界的和平、合作与发展作出切实贡献。

关于两党两国关系的发展方向，两位领导人一致表示将继续指导各级各部门紧扣“六个更”总体目标，保持高层交流，发挥党际渠道的重要引领作用，促进各领域务实合作，巩固双边关系的民意基础，在多边机制中密切协调，更好管控和解决分歧。

会谈中，双方正式宣布启动“2026-2027越中旅游合作年”。苏林建议双方研究在互利互惠基础上对前往特定地点的旅游团实行免签政策。

苏林还建议双方推动经贸、投资、旅游合作迈上新台阶，实现各自国家发展目标，集中资源提升战略基础设施互联互通，其中优先铁路合作；建议中方最大限度为越方商品开放市场，努力推动贸易平衡、健康发展；推动投资、技术转让、发展配套产业，在越南形成完整的供应链和生产链；协调建立保障能源供应的合作机制；推进教育培训、科技、文化、民间交流和地方间合作。

习近平建议落实好“一带一路”倡议与“两廊一圈”框架的对接合作，加快战略基础设施互联互通，积极推动连接两国的三条标准轨铁路项目实施。欢迎更多越南优质商品进入中国市场，希望双方深化重点产业合作，加强生产链和供应链合作，鼓励中方企业到越南投资；加强科技政策对接，开展丰富的人文交流活动；积极落实全球发展、安全、文明和治理倡议，共同维护地区和世界的和平、稳定与繁荣。

双方一致同意管控好分歧，在国际法基础上推动符合越中关系新水平的合作，严格遵守东盟与中国在落实《东海各方行为宣言》和推动早日达成实质、有效、符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”进程中所达成的共识。

会谈后，苏林与习近平共同见证了两国有关机构在党际、公安、司法、经济、科技、生产链、供应链、民生、传媒和地方等领域合作文件的签署。（完