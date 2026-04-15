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越共中央总书记、国家主席苏林出席中越友好专场文艺演出

据越通社特派记者报道，4月15日晚，越南文化、体育与旅游部同中国文化和旅游部及两国相关机构在北京举行了中越友好专场文艺演出，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人对中国进行国事访问暨庆祝2026-2027越中旅游合作年。

越共中央总书记、国家主席苏林出席中越友好专场文艺演出。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林出席中越友好专场文艺演出。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，4月15日晚，越南文化、体育与旅游部同中国文化和旅游部及两国相关机构在北京举行了中越友好专场文艺演出，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人对中国进行国事访问暨庆祝2026-2027越中旅游合作年。

越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴芳璃和越南高级代表团出席活动。中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央宣传部部长李书磊和中国高级代表团一同出席。

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活动中的节目。图自越通社

中越友好专场文艺演出活动象征着两种截然不同、富有民族特色且不断发展的文化交融。通过艺术语言表达的文化价值不仅弘扬了传统遗产，还反映了两国在新时代的创新、融入精神和渴望发展。

中越友好专场文艺演出以两国艺术家共同演绎的经典歌曲《越南-中国》圆满落下帷幕，用优美的旋律和富有意义的歌词庆祝了越中两国之间的友好关系。

中越友好专场文艺演出成为重要的文化桥梁，有助于增进两国团结之情，传播两个民族特色文化之美，是两国牢固关系的生动证明，为增进两国政治互信作出贡献，从而为发扬越中友好传统、在新发展阶段提升战略对接水平发挥重要作用。（完）

越通社
#越共中央总书记、国家主席苏林 #越中关系 #中越友好专场文艺演出 中国 越南
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