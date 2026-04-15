越共中央总书记、国家主席苏林：青年继续是培育越中友谊的重要桥梁

越通社河内——越通社特派记者报道，4月15日，越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平在北京共同会见参加“红色研学之旅”项目的越中青年代表。该活动体现了两党两国最高领导人对教育和培养年轻一代继承革命传统的重视。



“红色研学之旅”项目由两位领导人于2025年4月习近平对越进行国事访问期间共同启动。该项目已成为加强两国团结友谊以及提高青年对越中传统关系认识的亮点。经过一年的实施，已有数千名越南青年前往中国参观“红色地址”，为增进对两党两国革命传统和友谊的了解作出贡献。



习近平在会见中希望两国青年相互扶持，坚定革命信念，发挥青春活力和创新精神，推动改革创新，拓展合作共赢。他表示期待年轻一代发挥先锋作用，积极为全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议贡献力量，为全人类进步事业和越中友谊作出贡献。



苏林在会见中强调，参加项目的青年要珍惜由胡志明主席、毛泽东主席以及历代前辈精心培育的两党两国人民“同志加兄弟”的关系。他重申，两国青年继续是建设国家的骨干力量，同时也是培育越中友谊与合作的重要桥梁。



越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平。图自越通社

苏林希望两国年轻一代树立人生理想，坚定政治本领；提高对越中关系意义和重要性的认识；加强学习、掌握科技，发扬改革创新精神和先锋志愿精神，为各自国家的发展和双边友好关系作出切实贡献。



为实现上述目标，苏林建议两国各部门、团体加强宣传教育，提升年轻一代对两国传统友谊的认识；提高青年交流合作质量；扩大少年儿童交流活动，将其视为一项战略性举措，旨在培育未来一代的友谊基础，同时继续有效落实“红色研学之旅”项目。



苏林强调，青年是社会的春天，是民族的活力，是党的可靠后备力量，是国家未来的主人。相信两国青少年将继续发挥智慧、先锋精神与责任担当，为续写越中友谊新篇章作出贡献。（完）