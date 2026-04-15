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河内跻身全球最佳城市第25位

河内市刚刚被英国城市文化杂志《Time Out》列入2026年全球50个最有趣、最宜居和最具探索价值的城市名单，排名第25位，继续巩固了越南首都日益增强的旅游吸引力。

河内还剑湖。图自越通社
河内还剑湖。图自越通社

越通社河内 ——河内市刚刚被英国城市文化杂志《Time Out》列入2026年全球50个最有趣、最宜居和最具探索价值的城市名单，排名第25位，继续巩固了越南首都日益增强的旅游吸引力。

据《Time Out》杂志，河内因其传统价值与现代气息的独特交融而备受赞誉。充满历史印记的古街、法式建筑以及一个充满生机与活力的城市气息，共同构成了河内独特而与众不同的面貌。

帮助首都河内在国际游客中赢得青睐的突出因素之一是其独特的咖啡文化。从朴素的街边咖啡摊到现代风格的创意空间，河内提供了多样化的体验。此外，丰富多样的街头美食，如河粉、烤肉粉、面包等传统菜肴，也构成了这座城市独特的魅力。

不仅止于文化价值，河内还见证了创意空间、当代艺术和社区文化活动的强劲发展。这被视作一个重要的加分项，使这座城市在国际游客眼中显得更加充满活力和年轻。

在获得国际排名认可的同时，河内旅游业继续保持积极增长势头。统计数据显示，仅2026年第一季度，该市就接待游客近900万人次，同比增长超过20%。旅游总收入近37万亿越盾，显示出该“无烟工业”的强劲复苏和可持续发展潜力。值得注意的是，到访河内的国际游客达到约240万人次，同比增长近30%。

来自德国的游客约书亚·黑尔（Joshua Hale）分享道：“这是我来到河内的第一天，一切都像从电影里走出来一样。我非常喜欢这里的灯笼和建筑。我打算去还剑湖看看那些法式风格建筑——我是一个建筑爱好者。”

游客不仅对河内风景印象深刻，还对这里的美食给予高度评价。

我早上通常吃河粉——非常美味。如果想体验更特别的，您应该尝尝禾虫煎蛋。河内就像一个‘文化火锅’，汇聚了许多有趣的因素，我将来一定会再来。

约书亚·黑尔

目前，河内拥有超过3700家住宿设施，客房总数超过71000间，满足游客日益增长的需求。

河内正努力提升服务质量和游客体验。许多与手工艺村、农村地区和文化遗产相关的新旅游产品正在大力建设和推广。这不仅有助于实现旅游产品多样化，也有助于保护和弘扬当地独特的文化价值。

今后，河内将重点发展特色旅游产品，同时大力推动数字技术在管理和推广中的应用。加强国际宣传、与重点市场对接也被确定为提升首都在国际旅游市场上地位的重要举措。

跻身2026年全球最佳城市50强，既是国际社会对河内努力的认可，也为首都吸引投资、发展旅游和推广国家形象开启了新机遇。（完）

越通社
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