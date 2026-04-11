奇英地道——国际游客了解越南抗战历史的重要窗口

越通社岘港市——建于敌人腹地的奇英地道是共产主义战士和岘港市民在抗美战争中不屈不挠斗争精神的光辉象征。



地下城堡



在抗战时期，奇英地道距伪政权中心约7公里，距美军基地仅约2公里。是一处极具战略意义的“地下交通枢纽”。奇英地道承担着连接平原与西部山区的重要任务，用于输送粮食、物资和干部，是革命力量赖以生存和发展的生命线。



来到这里的许多人都会惊讶地发现，在这片白沙地上竟隐藏着一套坚固的地下地道系统，布局科学且充满创造力，为革命力量提供掩护基地，使其能够应对美军和伪军的猛烈扫荡，并组织游击战，让敌人闻风丧胆。



老战士、奇英地道遗址讲解员黄金达透露，奇英地道自1965年中至1967年建成，呈现棋盘式布局，总长32公里，宽0.5–0.8米，高近1米，主要集中在石新村和永平村。



国际游客听取关于奇英地道形成与发展的介绍。图自越通社

在当年秘密开挖地道的过程中，石新村村民黎克片因刚入党，有幸参与了支部关于地道建设方案的讨论。黎克片透露，敌军通常在白天行军和扫荡，因此地道挖掘工作只能在傍晚至次日凌晨进行。民众只能用蜡烛照明，因为使用油灯会冒烟，而手电筒又太昂贵。据估计，这条地道挖掘过程中共使用了约2吨蜡烛。由于土质坚硬，必须使用撬棍和锄头，每晚各工作小组只能挖约5米地道。挖出的土方被堆放在民众的防炮掩体区域，散落的泥土则由妇女清理干净，以消除痕迹。



地道的走向沿着村道周围的竹丛延伸，通向各家各户，这既可以避免敌军坦克碾压导致地道坍塌，又能利用竹丛掩盖通风系统。特别是，各分支地道通常靠近民宅院子里的水井，具有双重用途：地道内的人可以从井里取水饮用，也可以通过打水来获取地面上的信息。



国际友人了解人民战争之地



石新古亭是如今探访奇英地道的重要起点，这里曾设有救护坑、粮食储藏点及通往各条支道的入口。随着时间推移，部分地道已被塌陷或被沙土掩埋。目前，当地已对部分地道进行修复，游客可以深入地下亲身体验，并从路边或农家稻草堆中的隐蔽出口走出，切身感受当年的隐蔽与艰险。



荷兰游客桑德拉（Sandra Woudstra）分享道，此次参观令人印象深刻，当地居民仅凭锄头、铁铲和撬棍等简单的农具，多年坚持秘密挖掘出长达32公里的地道系统。地道内生活非常狭窄，且常被水淹，但居民依然坚守、战斗，这充分展现了他们的团结力量、克服困难的毅力，以及对家乡和祖国的热爱。



国际游客了解奇英地道的形成过程。图自越通社

意大利游客马里奥（Mario Valerio Dattola）对踏入地道底部，脚下轻柔流动的水波感到非常兴奋。他穿越几十米的地道，汗水顺着脸颊滑落，但当他从新的出口处爬出地面时，却被当地居民的热情友好所惊讶——他们以灿烂的笑容迎接游客，让人倍感温暖。



马里奥表示，地面人员通过水井与地道内的革命者传递信号，体现了革命力量与当地民众之间的紧密联系，共同抵抗当年美军的猛烈扫荡。



作为每天向游客讲述奇英地道故事的人，讲解人黄金达分享说，参观奇英地道的国际游客均对越南人民为争取民族独立、国家统一，在面对远强于自己的敌人时所展现出的信念、和平愿望以及英勇顽强、坚贞不屈的斗争精神感到钦佩。



目前，奇英地道每年吸引约1.2万至1.5万人次国内外游客前来参观学习。



岘港市正持续加大对该遗址的保护与开发力度，着力提升旅游服务品质，将其打造成为城市南部独具特色的沉浸式旅游产品。在推动社区旅游发展的同时，也使奇英地道成为国际游客了解越南抗战历史的重要目的地。（完）