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越南打造更多样化更可持续的旅游生态体系

越南林同省美奈（Mũi Né）与西班牙毕尔巴鄂、哥伦比亚巴兰基亚、美国费城、中国广州等地一同被旅游平台 Booking.com评为2026年全球十大趋势目的地之一，这表明越南旅游正变得更具辨识度、更具深度与独特性。

林同省美奈海滩。图自越通社
林同省美奈海滩。图自越通社

越通社林同省——越南林同省美奈（Mũi Né）与西班牙毕尔巴鄂、哥伦比亚巴兰基亚、美国费城、中国广州等地一同被旅游平台 Booking.com评为2026年全球十大趋势目的地之一，这表明越南旅游正变得更具辨识度、更具深度与独特性。

多年来，越南旅游的优势主要在于资源和成本。这种模式有助于实现快速增长，但也形成了一种常见的循环：过度开发，导致逐渐失去差异化。美奈出现在各类趋势报告中，显示出一种新的转变：旅游目的地不再仅仅依赖自然景观，还须具备讲述自身故事，创造带有鲜明个人印记的体验的能力。

这种转变正在多个地方发生，如岘港正努力打造高端会展与休闲度假中心，富国岛建设度假综合体，河内市与胡志明市则挖掘文化内涵与城市生活节奏。共同点在于，旅游从业者正逐渐从“有什么就用什么”转向主动打造产品、重塑体验。

这种变化也来自游客需要。“为感受而去”的需求正在取代“为打卡而去”。这一趋势为社区经济带来新的机会。当真实感成为一种价值时，每一个渔村、街区或文化空间，都有可能成为旅游产品的一部分。

机会很多，但随之而来的挑战也同样明显。当一个目的地成为趋势时，过度拥挤和商业化的风险也会随之上升。问题不再只是吸引多少游客，而是在客流增加的情况下如何保持体验质量，这需要规划、管理与社区意识的协同推进。

称号可以带来初步的推动力，但长期价值在于保持本土特色、持续创新产品以及适应趋势的能力。当越来越多的目的地朝这一方向发展时，越南旅游有望形成一个更多样化更可持续的生态体系。（完）

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