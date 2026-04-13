在加拿大推广越南旅游形象

越通社河内——为期两天的第29届旅游度假展已于上周末圆满举行。越南驻加拿大大使馆、各国驻加外交机构代表、旅游企业、航空公司以及国内外多家旅游推广机构共同参展。



据组委会介绍，本届展会汇聚了190多个旅游推介展位，其中包括60多个国际目的地以及来自加拿大纽芬兰、魁北克、安大略和西北地区等地方的40多个展位。作为规模最大的年度旅游促销活动之一，该展会为目的地、旅行社、度假村、游轮公司及旅游服务供应商加强对接提供了良机。



越南驻加拿大大使馆参加此次活动旨在广泛、强力推介越南作为“新千年不容错过的目的地”的形象。在国内外旅游公司及旅行社的配合下，越南旅游展位给参观者留下了深刻印象。



越南驻加拿大大使馆负责经济与文化外交事务的一等秘书武光侠在接受越通社记者采访时表示，参加此次展览的目的在于向国际友人介绍越南特色且具有吸引力的新型旅游产品，从而助力推介越南风土人情，确立了越南旅游在世界旅游版图上愈发清晰的地位。



大使馆、国内各单位与旅加越南人社群的紧密配合，进一步彰显了海外越侨在推介国家形象、越南商品及服务走向世界进程中发挥的桥梁作用。



旅游度假展组织者罗伯特·普莱尔（Robert Player）认为，越南是备受加拿大游客关注的国际目的地之一。越南凭借其多元的自然景观与文化底蕴，以及贯穿南北的纵深旅程体验，正成为越来越多加拿大游客心目中极具魅力的目的地。



此次活动不仅是越南推介新型旅游产品的契机，也是加强与当地市场联系、发挥驻外代表机构和海外侨胞在宣传国家形象方面作用的绝佳机会。（完）

越通社