2026年踢拳世界杯：越南队留下深刻印记

越通社河内——越南踢拳联合会4月12日通报，越南踢拳国家队在2026年踢拳世界杯上表现卓越，荣获团体总分第三名。越南队凭借32枚金牌、33枚银牌和30枚铜牌的战绩，展现了越南踢拳在人员力量和专业质量上的跨越式进步。



2026年踢拳世界杯于4月5日至12日在泰国举行，吸引来自30个国家和地区的980名选手参赛。东道主泰国队位居榜首，乌兹别克斯坦队紧随其后。越南代表团由越南踢拳联合会主席武德盛率领，共有15名教练员和52名运动员参赛。



越南踢拳联合会主席武德盛评价称，所取得的成绩证明了各地方的精心准备以及运动员团结协作、奋力拼搏的精神。



去年赛季，越南队仅派出33名运动员参赛并获得4枚金牌，而今年参赛运动员人数已增至52名，奖牌数量也大幅增加。由于今年赛事汇聚了全球大多数顶尖选手，竞争异常激烈，因此这一成绩显得更具意义。



2026年踢拳世界杯的成功是未来长远发展道路上的积极信号。凭借已得到巩固的基础和显著的进步，越南踢拳正逐步证明其在国际赛场上的地位，并向更高的目标迈进，特别是在区域和洲际赛事中。（完）

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