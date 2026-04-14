越南国会主席陈青敏会见意大利重建共产党总书记莫里齐奥·阿塞博

越通社罗马——据越通社特派记者报道，正在对意大利进行正式访问的越南国会主席陈青敏于当地时间4月14日上午会见了意大利重建共产党总书记莫里齐奥·阿塞博（Maurizio Acerbo）。



越南国会主席陈青敏重申，意大利是越南在欧盟中的最重要伙伴之一，并希望通过通过党际交往等各个渠道，进一步加强越意战略伙伴关系。陈青敏说，两国有许多相似之处，特别是文化传统方面，并始终相互给予良好感情。



陈青敏肯定，越南共产党重视与意大利重建共产党的合作。在世界形势复杂演变的背景下，越南共产党愿进一步加强两党关系，为越意友好合作关系继续良好发展、造福两国人民、维护世界和平稳定作出贡献。



关于合作方向，陈青敏建议，两党加强相互了解与沟通，推动关系日益深入、务实；发挥两党在加强两国友好和多方面合作关系中的作用；促进民间交流、文化艺术、教育培训、旅游以及两国地方之间的合作。



双方代表合影。图自越通社

借此机会，陈青敏介绍了正在开展的越南共产党博物馆建设项目，旨在保存、展示和发扬党的宝贵历史资料和实物价值，并建议意大利重建共产党通过分享资料、实物、管理经验、保管技术等方式支持越南的这一项目。



莫里齐奥·阿塞博高度评价越南共产党第十四次全国代表大会的意义，对大会为越南发展提出的目标、方向、重大任务印象深刻，以及高度评价越南和平、独立、自主的对外政策。莫里齐奥·阿塞博在分享意大利重建共产党近期情况时强调，该党重视发展与越南共产党的团结友好关系，并希望继续为推动越意战略伙伴关系以及加强两国人民之间的友好情谊作出贡献。（完）