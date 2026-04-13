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国会主席陈青敏参观胡志明主席在米兰市的纪念地

越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，当地时间4月13日上午，越南国会主席陈青敏与夫人阮氏清娥参观了位于米兰市的Antica Trattoria della Pesa餐厅，这里保存着胡志明主席于20世纪30年代在海外活动时期的印记。

国会主席陈青敏参观米兰市Antica Trattoria della Pesa餐厅。图自越通社
国会主席陈青敏参观米兰市Antica Trattoria della Pesa餐厅。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，当地时间4月13日上午，越南国会主席陈青敏与夫人阮氏清娥参观了位于米兰市的Antica Trattoria della Pesa餐厅，这里保存着胡志明主席于20世纪30年代在海外活动时期的印记。

Antica Trattoria della Pesa餐厅位于米兰市帕苏比奥街10号，胡志明主席曾在此居住和工作，当时他从巴黎前来米兰会见共产国际的同志和意大利友人。餐厅外有一块白色石牌，由米兰市政府于1990年胡志明主席诞辰100周年之际安装，记录了他于1930年代为争取人民自由常来此地活动的事迹。

陈青敏在此感动地看到许多近乎完好保存的遗物，如胡志明主席曾读报、与意大利友人及共产国际交流时使用的桌角、椅子等。这座始建于1880年的建筑，至今仍保留着原名称、布局及与胡志明主席相关的物品。如今，这里已成为越南代表团及国际友人了解胡志明主席生平与事迹的熟悉场所。

陈青敏对越意两国建交50多年、建立战略伙伴关系框架10多年来，双边关系良好发展，政治互信得到增强，经济、贸易、投资、旅游等领域的合作得到大力推进表示高兴。他同时表示，越南在40年革新事业中取得的成就有赖于包括意大利在内的国际友人的重要帮助，并重申越南永远铭记意大利人民在民族独立斗争和国家建设发展事业中给予的宝贵支持。

陈青敏同时感谢餐厅保存了胡志明主席的纪念物，希望意越友好协会继续发挥两国人民之间的桥梁作用，支持越南并帮助旅意越南人社群。

意越友好协会米兰分会主席罗伯托·科切瓦里（Roberto Cocevari）表示，为能够为培育两国友谊作出贡献感到自豪，并强调，对自由与独立的共同渴望是连接两国人民的纽带，希望通过文化推广和友好交流活动继续加强双方联系。（完）

越通社
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