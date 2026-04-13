时政

贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议：在新阶段继续加强党对反腐败、反浪费、反消极工作的领导

4月13日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智在研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上，作了 “关于在新阶段继续加强党对反腐败、反浪费、反消极工作领导的决议”的专题报告。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智在会议上作了 “关于在新阶段继续加强党对反腐败、反浪费、反消极工作领导的决议”的专题报告。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智在会议上作了 “关于在新阶段继续加强党对反腐败、反浪费、反消极工作领导的决议”的专题报告。图自越通社


越通社河内——4月13日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智在研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上，作了 “关于在新阶段继续加强党对反腐败、反浪费、反消极工作领导的决议”的专题报告。

中央内政部部长黎明智强调，反腐败、反浪费、反消极工作得到了集中领导、指导和组织实施，坚持、坚决、同步、全面，政治决心高，没有禁区、没有例外，取得了十分重大、全面、具有强力突破性进展的成果。

反腐败、反浪费、反消极工作得到了集中领导、指导和组织实施，坚持、坚决、同步、全面，政治决心高，没有禁区、没有例外，取得了十分重大、全面、具有强力突破性进展的成果。

反腐败、反浪费、反消极斗争得到了人民群众的高度信任、赞同和支持，已成为一场强劲的运动。越南共产党首次颁布了5项关于在以下领域控制权力、预防腐败和消极现象的规定：干部工作；党的检查、监督和纪律执行、监察、审计工作；调查、起诉、审判、判决执行活动；法律建设工作；公共财政、公共财产管理和使用。

特别是，在党的十三大任期后期，越共中央政治局颁布了多项基础性、重要决议，如：关于促进科技、创新、数字化转型的第57号决议；关于革新法律建设和执行工作的第66号决议；关于发展民营经济的第68号决议；以及第77号、第182号、第218号结论，旨在集中解决与土地相关的项目以及其他违规行为中的困难和障碍。

黎明智表示，政治局确定反腐败必须与反浪费相结合，主张集中彻底处理工贸行业12个长期存在、效益差、亏损严重的项目，实践已证明这一主张是正确的。

黎明智指出了从实践中总结出的5条经验教训并认为，根据国家新发展阶段的目标和要求，为实现连续多年两位数经济增长和完成两个百年战略目标，对反腐败、反浪费、反消极工作提出了新要求，即必须与经济社会发展目标任务同行。

黎明智强调，十四届二中全会第04号决议中为满足既坚决、坚持斗争反腐败、反浪费、反消极，又同行、促进经济社会发展这两个要求而新增的一个内涵是：“严肃、及时、人文、有说服力地处理，没有禁区、没有例外；同时确保客观、全面，仔细考虑具体历史背景，并以政治、经济、社会效益及国家-民族利益为依据进行适当处理。优先最大限度地追回资产，鼓励主动克服后果”的观点。

此外，为实现快速且可持续的两位数增长目标，科技、创新、数字化转型是新增长模式的核心动力，而民营经济是国家经济最重要的动力之一。

然而，应用科技、创新、数字化转型是潜在高风险的领域，因此在处理违规行为时，需要有适当的观点和制裁措施，既要保护、分担风险、容忍失败，又要严肃处理腐败、浪费、消极行为。为此，决议提出了修改《刑法》、《刑事诉讼法》及相关法律的任务，以免除为了共同利益而应用科学技术、创新、数字化转型而遭遇风险、造成损失的人的刑事责任。

为了充分、及时地将这些主张制度化，第04号决议要求颁布第十六届国会的特殊决议，以及时将党关于处理土地违法、涉国有经济、民营经济的违法行为以及科学技术、创新、数字化转型应用中的违法行为的决议和结论制度化。

落实从以“打击”为主向“从源头预防”为根本的强力转变方针，决议提出了以下任务和措施，以实现：通过教育、建设廉洁文化实现“不想腐”；通过严密、透明的机制实现“不能腐”；通过控制权力和严肃处理实现“不敢腐”；通过合理的待遇政策实现“不必腐”。

重点是完善体制和法律；坚持建设和践行廉洁文化，建设廉洁国家、廉洁社会。加强权力控制。集中建设干部队伍，特别是战略级干部、基层干部和主要负责人，确保其具备足够的品德、能力和威信。推进行政手续改革，应用科学技术、数字化转型。同时，继续完善待遇政策、工资收入制度，保障生活水平，使干部、公务员、公职人员安心工作、廉洁奉公。

决议还提出要求，要在全社会形成厉行节约、反对浪费的强劲、突破性转变。注重防止物质资源浪费；注重防止时间浪费、发展机会浪费。

关于各级党委、党组织和主要负责人的责任，中央内政部部长强调，决议明确规定各级党委、党组织和主要负责人的责任，必须直接领导、指导并对反腐败、反浪费、反消极工作负责。决议确定必须动员整个政治体系和人民的力量。

在提出落实决议的要求时，中央内政部部长表示，组织实施部分的分工非常明确和具体。政治局已指导制定落实决议的计划，其中确定了8项核心任务和114项具体任务。各级党委、党组织要根据决议和政治局计划的要求，制定行动纲领和计划来执行各项任务，不等待中央的指导。

中央内政部部长强调，十四届二中全会第04号决议具有十分重要的意义，是党在新阶段继续坚决、坚持推进打击“内敌”斗争的“宣言书”。（完）

越通社
#越共十四届二中全会第04号决议 #反腐败反浪费反消极 #黎明智 #不想腐不能腐不敢腐不必腐 #科技创新风险容错 河内市
关注 VietnamPlus

从决议到实践

越共十四大

党建

相关新闻

更多

见面会现场。图自越通社

越南与斯洛伐克民间联系日益密切

12日晚，越南-斯洛伐克友好协会与越南友好组织联合会在河内举行亲切见面会，欢迎正在对越南进行正式访问的斯洛伐克政府高级代表团。热爱斯洛伐克国土人情的越南各界人士代表参加了见面会。

越南国会主席陈青敏。图自越通社

越南在各国议会联盟中发挥主动、积极、负责任作用

应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。

加强越中政治互信 拓展务实合作

加强越中政治互信 拓展务实合作

在越共中央总书记、国家主席苏林即将对中国进行访问之际，中国中央民族大学新闻与传播学院副院长曲强教授在北京接受越通社记者采访，就此访的意义及两国合作前景进行了交流。

越南驻奥地利大使武黎泰煌（右一）出席研讨会。图自越通社

越南强调《不扩散核武器条约》作为国际安全架构基石的作用

关于《不扩散核武器条约》（NPT）的国际研讨会近日在奥地利首都维也纳举行。各国代表、国际组织及专家学者广泛出席。此次活动由奥地利、哈萨克斯坦和瑞士代表团共同主办，旨在进行深入交流，为即将于4月底在美国纽约举行的《不扩散核武器条约》第十一次审议大会做出准备。

越南社会主义共和国主席苏林宣誓就职。图自越通社

📝时评：健全人事配置——提升国家治理与发展的杠杆

2026-2031年任期之初，标志着从中央到地方干部工作的一次同步、坚决的转变。越南党、国家高层领导干部的健全，以及多个机关、地方干部的调配、轮换和任命，不仅满足了当前形势的要求，也为国家新发展阶段奠定了重要基础。

越南财政部副部长陈国方。图自越通社

越南彰显在东盟金融合作中的作用

越南财政部称，由越南财政部副部长陈国方为首的越南代表团刚以线上方式出席了第30届东盟财长会议（AFMM）、第13届东盟财长与央行行长会议（AFMGM）及相关会议。