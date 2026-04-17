河内博物馆成为市级旅游景点

位于河内市慈廉坊范雄路的河内博物馆近日正式获得认定为市级旅游景点。这为博物馆加强宣传推广、打造具有吸引力的旅游目的地创造了有利条件。

位于河内市慈廉坊范雄路的河内博物馆近日正式获得认定为市级旅游景点。这为博物馆加强宣传推广、打造具有吸引力的旅游目的地创造了有利条件。

河内博物馆是首都规模最大、最现代化的文化设施之一。2016年，该建筑被美国《Business Insider》杂志评选为全球36座最美博物馆之一。目前，河内博物馆收藏有超过7万件文物、资料，以及6组国家级宝物。展陈空间采用现代化设计理念，将室内布局与室外自然景观有机结合，形成独具特色的文化目的地。

展览内容包括7大主题、35个专题，全面再现河内的形成与发展历史。除了室内固定展区外，博物馆还拓展了室内外体验空间、服务区、购物区，并举办文化艺术活动，使文化遗产在当代生活中“活起来”。

凭借展陈工作的不断创新，河内博物馆不仅是保存历史文化价值的重要场所，也逐渐成为富有吸引力的旅游目的地。2026年3月30日，河内市人民委员会正式认定河内博物馆为首都旅游景点。这一决定为博物馆进一步加大宣传推广力度、加强与旅行社和媒体机构合作、拉近与国内外公众距离等提供了重要动力。

在旅游景点认定发布仪式上，河内博物馆领导表示，近年来该博物馆不断推进创新，建设专题展览，完善常设展陈体系，同时开展面向中小学生和大学生的体验式教育项目，并逐步应用科技手段，提高与公众的互动性。

未来，河内博物馆将与旅行社合作，组织参观体验展区及库房的旅游线路。此外，博物馆还将举办收费的文化艺术活动，吸引市民和游客参与。

值此之际，河内博物馆还与多家旅游企业会面，推动旅游促进活动；与当地学校签署合作备忘录，开展遗产教育等。（完）