越南政府总理黎明兴主持仪式 欢迎斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐访越

4月13日上午，越南政府总理黎明兴在主席府主持隆重仪式，欢迎斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐于4月12日至14日对越南进行正式访问。

这是黎明兴就任总理后接待的首位外国贵宾，正值两国传统友好关系和多领域合作积极发展之际。

建交76年来，越南与斯洛伐克关系持续良好发展。两国经贸合作保持稳定增长势头，2024年双边贸易额达17.3亿美元，2025年达17.8亿美元。斯洛伐克已于2023年2月批准《越南—欧盟投资保护协定》。

在安全、国防、科技、文化、旅游和劳务等领域，两国合作持续扩大。斯洛伐克公民自2025年8月15日至2028年8月14日可免签入境越南。旅居斯洛伐克的约1万名越南人已被认定为该国第14个少数民族，成为双边友好关系的重要桥梁。

斯洛伐克总理此次正式访问是双方进一步巩固政治互信、推动务实合作、开辟合作新方向的重要契机，将为越斯关系发展注入新动力。

欢迎仪式结束后，两位总理前往政府总部举行会谈，并共同见证双方合作文件的签署与交换。会谈前，双方还参观了由越通社与政府办公厅联合举办的关于越南国家、人民及越斯友好关系的图片展。

*此前，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐率高级代表团前往胡志明主席陵墓敬献花圈并入内瞻仰胡志明主席遗容。

在庄严肃穆的气氛中，罗贝尔特·菲佐总理和代表团成员在胡志明主席陵墓前肃立致敬，缅怀这位天才领袖、民族解放英雄、世界文化名人、国际共产主义战士，以及全世界爱好和平与社会进步各国人民的亲密朋友。

此外，斯洛伐克代表团还前往北山路英烈纪念碑敬献花圈。（完）