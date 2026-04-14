越共中央总书记、国家主席苏林在清华大学发表演讲

4月14日下午，中国教育部与越南教育与培训部联合举办了越中高等教育、科技与创新合作论坛。在越共中央总书记、国家主席苏林出席并在清华大学发表了施政演讲。

越共中央总书记、国家主席苏林在演讲中表示，越中两国是文化相同、道义相通的邻邦。苏林高兴地看到越南各教育研究机构与清华大学的合作取得了非常积极的发展。苏林表示，双方领导人强调了优先领域，如人工智能、半导体、科技及高素质人力资源培训。这些都是非常正确、必要的方向，需要在未来继续进一步拓展。

目前，约有2.5万名越南学生在中国学习。这一数字显示了两国教育交流日益深化的趋势。苏林总书记、国家主席相信，每位正在中国、尤其是在清华大学学习的越南学生，都是友谊的桥梁、文化的使者，代表了越南青年勤奋好学、求知若渴和奋发向上的精神。每位来越南学习、研究和实践的中国学生也将为深化两国人民的相互理解作出贡献。

苏林明确指出，教育培训和高素质人力资源开发必须是优先中的优先。要在21世纪快速发展，越南需要一个拥有坚实科学基础、能够掌握现代技术、具有创新思维和国际融入本领的新世代。越南希望有越来越多的本国学生、研究生、青年科学家能在中国一流的培训研究机构，包括清华大学学习研究。苏林总书记、国家主席希望清华大学继续扩大与越南各高校、研究院的合作；加强学生交流、学者交流、联合培训、合作研究，在关键领域建立联合指导项目、联合研究小组、联合实验室。

借此机会，苏林题词留言，对各位老师的奉献精神和学生们的勤学精神造就了一个优质高效的教育环境表示印象深刻与钦佩；对清华“自强不息，厚德载物”的精神印象深刻，这也是越中两国人民共同分享的高尚精神价值。（完）