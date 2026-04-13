越南与斯洛伐克将关系提升为战略伙伴关系

在真诚、开放和相互信任的气氛中，两位总理就各自国家形势、双边合作关系以及共同关心的地区和国际问题进行了全面交流；高兴地看到两国合作在近期所有领域都强劲发展；一致同意继续在党际、国家、国会和民间交流等所有渠道推进，并有效落实各次访问的成果。

关于经济、贸易和投资，两位领导人一致同意确定此为核心支柱，并将继续配合，力争在未来将双边贸易额翻倍增长，为此双方需要充分利用斯洛伐克和越南作为进入欧盟和东盟市场门户的地位；一致同意创造优惠条件，使两国企业进入对方市场，特别是在信息技术、电信、网络安全、汽车工业等领域，其中注重在各自国家打造“灯塔”项目。

黎明兴对斯洛伐克已早日批准《越南—欧盟投资保护协定》表示感谢并高度评价，同时建议斯洛伐克继续发声，推动其余欧盟国家议会早日批准该协定，为双方企业界创造透明、稳定的营商环境；推动欧盟委员会早日解除对越南出口海产品的“黄牌”警告，考虑推动越南有优势、斯洛伐克有需求的农产品、林产品、水海产品、木制品、纺织品、鞋类等商品深入进入欧盟市场。

两国领导人还一致同意推动国防安全、打击跨国犯罪、网络安全、能源（特别是和平利用核能及可再生能源）、科学技术、教育培训、文化、体育、旅游、农业、医疗及应对气候变化等方面的合作，以实现净零排放目标。斯洛伐克总理建议双方研究早日开通布拉迪斯拉发与河内或胡志明市之间的直飞航线。

在谈及地方合作与民间交流时，黎明兴衷心感谢斯洛伐克政府和人民承认越裔群体为斯洛伐克第14个少数民族。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。两位总理重申将继续在联合国、东盟-欧盟、亚欧会议等国际论坛和组织中密切配合并相互支持。

会谈后，双方一致同意通过关于将越斯关系提升为“战略伙伴关系”的联合声明。两位总理共同见证了六项重要双边合作文件的交换，涉及国防、外交、文化、地方合作、计量标准及能源等领域。

随后，两位总理举行了联合记者会，向媒体介绍了会谈成果。

斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐强调，未来，双方一致同意推动在所有领域的关系与合作，特别是经济与贸易领域，以促进各自国家的共同发展，并为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。（完）