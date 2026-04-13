黎明兴总理与斯洛伐克总理共同出席越斯企业论坛

越通社河内——在斯洛伐克总理罗贝尔特•菲佐对越南进行正式访问期间，4月13日下午，越南政府总理黎明兴与斯洛伐克总理罗贝尔特•菲佐共同出席了以“推进经济合作，扩大双边投资机遇”为主题的越南-斯洛伐克企业论坛。在76年来越斯两国关系发展良好的基础上，两国经贸合作保持稳定增长态势。



2025年双边贸易额达17.8亿美元，其中越南实现贸易顺差17亿美元。投资方面，斯洛伐克目前在越南投资项目共9个，注册资本总额约2.47亿美元。越南目前在斯洛伐克投资项目1个，注册资本总额44.7万美元。



然而，上述成果与两国之间的潜力和关系并不相称。此次论坛有望促进贸易投资合作与双方刚同意升级的战略伙伴关系以及越南与欧盟全面战略伙伴关系相匹配。论坛上，两国企业互相介绍彼此潜力、机会、能力、投资需求等。斯洛伐克希望寻找越南提供食品技术、饮料、绿色技术、可再生能源、电信、建设、金融、国防工业、医疗、网络安全等领域的伙伴。



罗贝尔特•菲佐在论坛上致辞时评价称，越南是世界上发展迅速的国家之一，特别是，越共十四大的结果为越南制定了长远的发展规划和目标。越南人民有决心实现既定目标。斯洛伐克希望与越南建立更好的双边关系。



罗贝尔特•菲佐说，两国总理在会谈中已明确了双方合作的优先领域，以及非常具体的合作计划与项目。其中，斯洛伐克希望增加对越南的出口，并相信，双方合作在核能、机械工业、机器制造、国防工业、网络安全、汽车工业、医疗等领域将取得显著进展。



罗贝尔特•菲佐补充说，斯洛伐克欢迎推进劳务合作，并希望有更多越南企业到斯洛伐克投资，以及开通越斯直飞航线。罗贝尔特•菲佐承诺，斯洛伐克政府将为投资于斯洛伐克创的越南企业造最佳条件，简化越南公民赴斯旅游签证手续，以及考虑对持公务护照的越南公民免签等。



罗贝尔特•菲佐要求，两国企业加强交流，并相信，两国企业界的合作将为培育越斯传统友好关系和长期合作日益发展作出贡献。



黎明兴则认为，越斯企业论坛体现了两国关于在未来实现越斯战略伙伴关系框架具体化的共同决心。





黎明兴表示，在两国总理会谈中，双方已通过了关于将越斯关系提升为战略伙伴关系的联合声明，使越南成为东南亚第一个与斯洛伐克建立战略伙伴关系的国家，为两国共同进入一个更高、更具规模、更深入广泛的新发展阶段注入强劲动力。



黎明兴坦率地指出，双边贸易规模和投资合作活动尚未与两国潜力和优势相匹配，越斯合作空间仍然巨大。



黎明兴认为，斯洛伐克可以成为越南商品进入欧盟市场的战略门户，越南是斯洛伐克企业拓展至东盟地区的具有吸引力的投资目的地和桥梁。两国政府已承诺为两国企业拓展、加强合作、更深入参与全球价值链创造便利条件。



黎明兴表示，在未来的发展道路上，越南始终欢迎并为包括斯洛伐克企业在内的外国投资者、企业前来合作、投资创造最便利的条件。他同时承诺，与企业一道同行，随时支持和保护包括斯洛伐克企业、投资者在内的国内外投资者的合法权益。



黎明兴建议，双方加强在汽车工业、精密机械、自动化和辅助工业等斯洛伐克具有优势的领域的合作，同时，推进与越南生产生态系统的对接。 黎明兴同时建议，必须在可再生能源、节能技术、可持续发展等领域推进合作，同时，充分利用《越欧自贸协定》，通过斯洛伐克扩大越南商品与欧盟市场的供应链连接，推动斯洛伐克商品进入东盟。



在论坛上，越南政府总理黎明兴和斯洛伐克共和国总理罗贝尔特•菲佐的见证了两国企业交换7份合作谅解备忘录，涵盖制造工业、技术、医疗、金融、基础设施、房地产、环境及工业园区开发等多个领域。（完）