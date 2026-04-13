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越斯两国总理共同会见媒体：双边关系提升为战略伙伴关系

4月13日上午，越南政府总理黎明兴与斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐在会谈后共同见证两国合作文件签署，并会见媒体，通报会谈成果。双方宣布将越斯关系正式提升为战略伙伴关系。

越斯两国总理共同会见媒体。图自越通社
越斯两国总理共同会见媒体。图自越通社

越通社河内——4月13日上午，越南政府总理黎明兴与斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐在会谈后共同见证两国合作文件签署，并会见媒体，通报会谈成果。双方宣布将越斯关系正式提升为战略伙伴关系。

在两国总理见证下，双方共交换6项合作文件，涵盖国防工业、外交、文化、地方合作、标准化与计量、核能研究等领域。

黎明兴表示，此访正值越南完成高级领导层调整的重要时刻，也是他就任总理后接待的首位外国领导人，同时是越南与欧盟关系提升为全面战略伙伴关系后首位访越的欧盟高级领导人，意义重大。他指出，双方在坦诚、互信的氛围中举行了富有成效的会谈，一致同意通过联合声明，将两国关系提升为战略伙伴关系，并责成两国外交部门尽快制定行动计划，为双边合作注入新动力。

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越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

访问期间，两国各部门、地方及企业共签署和交换16项合作文件，涵盖政治外交、国防、安全、文化、核能、计量标准、地方合作、医疗、旅游、造船等多个领域。

关于未来合作方向，黎明兴提出多项重点措施：加强政治互信，相互支持提升国际地位；推动经贸投资合作取得实质性进展；深化国防安全合作；加强科技创新与数字化转型；拓展教育培训、劳务、人文交流及旅游合作。他感谢斯洛伐克承认越南人社群为该国第14个少数民族，为旅斯越南人稳定融入社会提供了坚实的法律基础。

黎明兴表示，相信在两国政府的坚定政治决心以及两国企业和人民的共同努力下，越斯战略伙伴关系将为两国繁荣发展作出贡献，并为地区和世界的和平、稳定与繁荣发挥积极作用。

菲佐回顾了2016年对越南的访问。他对越南近年来取得的巨大发展成就表示钦佩和祝贺，特别指出越共十四大已为国家未来发展制定了从“量”向“质”转变的战略方向。

菲佐强调，越斯关系在政治上不存在分歧。越南不仅是斯洛伐克的朋友，更是其在东南亚最大的贸易伙伴，但双边经贸合作仍未与潜力相匹配。双方一致同意推动各领域合作，特别是经贸合作，以与刚刚提升的战略伙伴关系以及越南—欧盟全面战略伙伴关系相匹配。

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斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐发表讲话。图自越通社

菲佐表示，此次访越斯方有大型企业代表团随行，并将参加越斯企业论坛。两国政府将为企业合作投资创造便利条件，将政治共识转化为具体合作成果。

菲佐重申，斯洛伐克愿在核能、国防工业、金融、教育培训等优先领域与越南加强合作。他还表示，斯洛伐克民众非常喜爱赴越旅游，感谢越南对斯公民实施免签政策，并希望尽早开通两国直航，以促进旅游合作和人文交流。

菲佐对越南在共同关心的国际问题上的立场表示理解和支持，并郑重邀请黎明兴总理尽早访斯。双方同意加强各级代表团互访，共同推动双边合作，为各自国家发展以及地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。(完)

越通社
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