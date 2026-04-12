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越南彰显在东盟金融合作中的作用

越南财政部称，由越南财政部副部长陈国方为首的越南代表团刚以线上方式出席了第30届东盟财长会议（AFMM）、第13届东盟财长与央行行长会议（AFMGM）及相关会议。

越南财政部副部长陈国方。图自越通社
越南财政部副部长陈国方。图自越通社

越通社河内——越南财政部称，由越南财政部副部长陈国方为首的越南代表团刚以线上方式出席了第30届东盟财长会议（AFMM）、第13届东盟财长与央行行长会议（AFMGM）及相关会议。

在第30届东盟财长会议上，东盟各国财政部长对下设各工作组在基础设施融资、保险合作、海关合作、东盟单一窗口、跨部门合作、税务论坛和东盟国库论坛等领域取得的进展表示认可。

在一体化进程中，越南始终一贯地实施2021-2025年及2026年的发展战略，其基于体制改革、基础设施发展和人力资源发展三大支柱，其中基础设施发展被确定为创造新发展空间的首要优先事项。

陈国方在会上表示，越南继续坚定基于上述三大支柱的发展战略；其中，特别重视基础设施发展，以创造新的增长动力。

为了实现这一目标，越南注重调动全面、多元化的资源。除了有效使用国家财政预算外，越南还积极通过资本市场疏通国内资源，并推动公私合作伙伴关系（PPP）发展。

陈国方强调，破解基础设施瓶颈是提升竞争力和促进区域联通的关键。越南承诺将继续与各成员国密切配合，积极为各项共同倡议作出贡献，以建设一个团结、强大、繁荣的东盟金融共同体。

在与国际组织举行的会议上，东盟各国财长、央行行长以及东盟秘书长直接与亚洲开发银行、世界银行和国际货币基金组织的领导人进行了交流，以全面评估东盟地区的宏观经济形势。

陈国方在东盟财长与央行行长同国际组织举行的会议上强调，越南在推动一体化、可持续金融市场发展方面的坚定承诺。

在数字经济快速发展的背景下，越南正在大力推进体制改革，以适应数字资产、人工智能和创新等新领域；同时构建政策框架，以实现金融工具多样化，有效吸引各类投资资金。

与此同时，越南还主张协调结合国内与国际资源，有效利用来自亚洲开发银行、世界银行及各发展伙伴的贷款。2026年，越南大力推进改革，力争将合规成本和行政审批处理时间减少50%；同时收紧财政纪律，优先支出用于发展投资和创新。

越南政府承诺与国际组织和东盟各国密切配合，以保障能源安全，推动绿色增长和可持续发展。

在第13届东盟财长与央行行长会议框架内，各国已通过了《2026-2030年东盟金融部门规划》，并批准了旨在从2027年起提高运营效率的重组项目（REVIVE）；同时，各国一致支持由菲律宾提出的优先倡议，重点关注资本市场发展、支付互联互通及提升金融健康水平。（完）

全国新成立企业环比大幅增长。图自越通社

全国新成立企业环比大幅增长

越南财政部统计局的定期统计数据显示，商业活动基本保持稳定。新成立企业数量略有增长，大多数企业运营状况良好且稳定。

越通社
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