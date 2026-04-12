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斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐开始对越南进行正式访问

4月12日下午，斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐抵达河内，开始应越南政府总理黎明兴邀请于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。

斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐抵达河内，开始对越南进行正式访问。图自越通社
斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐抵达河内，开始对越南进行正式访问。图自越通社

越通社河内——4月12日下午，斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲佐抵达河内，开始应越南政府总理黎明兴邀请于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。

在内排国际机场迎接代表团的有越南政府办公厅主任邓春风部长，越南外交部副部长吴黎文，越南驻斯洛伐克大使范长江。

陪同罗伯特·菲佐总理访问越南的有斯洛伐克副总理、国防部部长罗伯特·卡利尼亚克，副总理、经济部部长德尼莎·萨科娃，外交与欧洲事务部部长尤拉伊·布拉纳尔，农业与农村发展部部长里查德·塔卡奇，财政部部长拉迪斯拉夫·卡梅尼茨基等。

越南驻斯洛伐克大使范长江表示，斯洛伐克共和国总理代表团是越南在十四大完善组织架构后迎接的首个外国政府首脑级代表团，标志着两国自1950年建交75多年来进入新阶段，同时基于双方加强合作与高度政治互信的需求，为此前高层访问之后开辟了更务实合作的机会。

此次访问的重点内容包括：考虑提升越斯关系水平；加强双边政治互信；讨论促进两国在潜力巨大且共同关心的经贸投资、国防安全、科学技术、能源、文化—旅游、教育培训、劳务、绿色转型、数字化转型等多个领域的合作承诺朝着更务实方向发展的措施；就双方在包括东盟—欧盟合作在内的多边机制中相互支持、共同关心的地区和国际问题解决方案进行交换意见。（完）

2025年11月18日，越共中央总书记苏林会见对越南进行正式访问的斯洛伐克副总理兼国防部长罗贝尔特·卡利尼亚克。图自越通社

推动越南与斯洛伐克双边关系务实合作

应越南政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）将于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。此访在越南与斯洛伐克传统友好关系和多领域合作积极发展的背景下进行，是双方继续巩固政治互信、推动务实合作、为双边关系开辟新方向的契机。

越通社
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