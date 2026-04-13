☕️越通社新闻下午茶（2026.4.13）

越共中央政治局、中央书记处在河内举行贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议。图自越通社

越通社河内——·4月13日上午，越共中央政治局、中央书记处在河内举行贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。全文



·4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地同日本自民党（LDP）总裁、日本首相高市早苗通电话。



·4月13日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地与斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐举行了会谈。



越南政府总理与斯洛伐克总理共同会见记者。图自越通社

·4月13日上午，越南政府总理黎明兴与斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐在会谈后共同见证两国合作文件签署，并会见媒体，通报会谈成果。双方宣布将越斯关系正式提升为战略伙伴关系。全文



·4月13日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智在研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上，作了 “关于在新阶段继续加强党对反腐败、反浪费、反消极工作领导的决议”的专题报告。



·在贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上，4月13日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青就“第05-NQ/TW号决议及第21-QĐ/TW号规定”作了专题报告。全文



·应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。全文



越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。图自越通社

·越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀日前致信呼吁国内外各机关、组织、企业、慈善家以及越南人民，呼吁支持2026年人道主义月。



·在越共中央总书记、国家主席苏林即将对中国进行访问之际，中国中央民族大学新闻与传播学院副院长曲强教授在北京接受越通社记者采访，就此访的意义及两国合作前景进行了交流。全文



·据越通社驻北京记者报道，中国共产党机关报《人民日报》发表评论文章，评价越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日至17日对中国进行的国事访问，强调此访体现出中越关系的战略性和高水平。



·关于《不扩散核武器条约》（NPT）的国际研讨会近日在奥地利首都维也纳举行。各国代表、国际组织及专家学者广泛出席。此次活动由奥地利、哈萨克斯坦和瑞士代表团共同主办，旨在进行深入交流，为即将于4月底在美国纽约举行的《不扩散核武器条约》第十一次审议大会做出准备。全文



·据越南电力集团（EVN）的消息，4月12日，位于广治省广泽电力中心的广泽一号热电厂1号机组首次并网成功。该项目由越南电力集团担任投资方，二号电力项目管理委员会（EVNPMB2）负责直接管理与运行。全文



·4月13日，同塔省人民委员会与蓝海贸易进出口股份公司（Blue Ocean）联合举行同塔柚子首发仪式，标志着该省首批柚子正式销往澳大利亚市场。



·越通社驻韩国记者报道，2026年祈愿海岛安全与世界和平法会于4月12日在韩国仁川广域市（Incheon）Heungryunsa寺隆重举行，越南和韩国大量僧侣、佛教徒以及当地政府代表和旅韩越侨同胞一同参与。



·在2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）到来之际，4月12日，越南民族和宗教部副部长伊通（Y Thông）率领的工作代表看望慰问芹苴市高棉族同胞，并向他们致以新年祝福。全文



越南踢拳联合会供图

·越南踢拳联合会4月12日通报，越南踢拳国家队在2026年踢拳世界杯上表现卓越，荣获团体总分第三名。越南队凭借32枚金牌、33枚银牌和30枚铜牌的战绩，展现了越南踢拳在人员力量和专业质量上的跨越式进步。全文（完）