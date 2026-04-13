越共中央总书记、国家主席苏林与日本首相高市早苗通电话

越通社河内 ——4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部与日本自由民主党总裁、首相高市早苗（Takaichi Sanae）通电话。



高市早苗在通话中祝贺苏林当选越南共产党第十四届中央委员会总书记和越南社会主义共和国主席。她强调，日本希望加强与越南在各领域的合作关系。



苏林祝贺日本自民党在2月举行的众议院选举中获胜和高市早苗再次当选日本首相。相信日本将继续发展，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



双方对越日全面战略伙伴关系在各领域的良好、全面发展给予好评，一致同意加强两国高层交往，推动两国在国防安全、经济、科技、数字化转型、绿色转型、能源安全、劳务、医疗等领域的务实合作。



越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

在世界形势快速变化，对能源安全和供应链造成负面影响的背景下，苏林表示希望加强与日方的协调，为解决地区和国际问题（包括保障能源安全问题）作出贡献，肯定今后将继续与日本在地区和国际问题上保持密切协调。



高市早苗高度评价越南在地区的地位和作用，并表示，越南是日本实施“自由开放的印太”愿景的重要伙伴。同时重申，日本重视并高度评价越南独立自主的外交政策，支持越南实现新时代发展目标。



借此机会，苏林诚挚邀请日本天皇、皇后和高市早苗首相早日访问越南。（完）