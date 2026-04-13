越南国会主席陈青敏出席促进越意合作政策座谈会

越通社河内——据越通社特派记者报道，当地时间4月13日上午，正在意大利进行正式访问的越南国会主席陈青敏出席了促进越南-意大利合作政策座谈会。



意大利伦巴第大区工业联合会（Assolombarda）国际和欧洲事务部副主席维罗妮卡·斯奎兹（Veronica Squinzi）在座谈会上致辞时强调，越南国会主席陈青敏此次对意大利进行正式访问是两国深化关系的重要里程碑。这是强化两国在加强政治对话，并基于共同价值观、相互尊重和面向未来的愿景深化经济与技术合作的共同承诺的契机。



维罗妮卡·斯奎兹表示，在全球经济动荡、地缘政治紧张和当前价值链转型的背景下，值得信赖的伙伴国家之间的合作变得比以往任何时候都更加必要。越南与意大利加强合作将有助于促进创新，支持各自国家的可持续和包容性发展。



伦巴第大区政府秘书长拉法埃莱·卡塔内奥（Raffaele Cattaneo）表示，自2003年以来，伦巴第将越南确定为在东盟地区的优先合作伙伴。米兰至河内直飞航线的开通是伦巴第大区与越南合作取得成功的明显证明，这不仅促进旅游业，而且也是双方贸易、文化活动和消除地理距离的关键桥梁。



拉法埃莱·卡塔内奥说，伦巴第企业愿意在专业知识和新技术方面，特别是在机械制造、绿色转型和再生经济以实现可持续发展、教育、人力资源培训合作以及建筑和文化价值的修复等领域支持越南合作伙伴。



陈青敏与伦巴第大区政府秘书长拉法埃莱·卡塔内。图自越通社

陈青敏在座谈会上发言时指出，此次活动不仅是两国企业见面交流、探讨投资贸易合作机遇的重要机会，也是两国50多年传统友谊、10多年战略伙伴关系的生动象征。



陈青敏表示，越南与意大利拥有良好的传统友好关系，该关系建立在互信、相互尊重以及共同追求和平、发展与繁荣等共同价值观的基础之上。多年来，两国之间的战略伙伴关系在经济、贸易、投资、文化、教育以及人文交流等多个领域不断得到巩固和强劲发展。



意大利是越南在欧洲最重要的合作伙伴之一。反之，越南是亚太地区充满活力、快速发展的经济体之一，拥有日益改善的投资环境、年轻的劳动力、广阔的市场和正在深度融入国际经济。这正是双方加强合作、促进优势互补、实现共同发展的有利条件。



截至目前，意大利在越的投资项目共167个，注册资本总额超过6.33亿美元，在投资越南的154个国家和地区中排名第31位。总体来看，两国投资合作规模虽然仍较有限，但合作潜力巨大。



在全球化的背景下，绿色转型和数字化转型正在世界范围内快速推进，越南与意大利具备诸多有利条件来相互补充，发挥各自优势，以实现可持续、包容性和自强增长的目标。



在此基础上，陈青敏建议双方继续完善体制机制和法律框架，特别是在《越欧自贸协定》正在有效实施的背景下，为两国贸易和投资活动创造更加便利的条件。



与此同时，推动在制造业、高科技、绿色转型、可再生能源、基础设施、辅助工业、食品加工等意大利有优势、越南有需求的领域开展合作。



陈青敏参观越南航空公司的展位。图自越通社

陈青敏建议，加强两国企业对接，支持中小企业深度参与全球价值链，同时推进创新和数字化转型领域的合作。特别是，发挥两国国会/议会在监督、完善机制政策、为长期合作创造稳定、透明、便利的法律环境方面的作用。



陈青敏重申：“越南国会承诺将继续与政府和企业一道，建设和完善体制机制，营造便利、透明、有竞争力的投资营商环境，为促进越意合作关系日益务实、有效和可持续发展作出贡献。”（完）