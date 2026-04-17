世界银行表彰越南在人力资本发展和使用方面的成效

越通社河内——在国际货币基金组织和世界银行春季会议框架内，4月16日，世行举行活动，表彰在2026年扩展人力资本指数中人力资本发展成绩突出的国家，越南名列其中。



据越通社驻华盛顿记者报道，在世界银行总部举行的仪式上，越南驻美国大使阮国勇代表越南获取了在同等收入水平国家组中人力资本扩展指数表现最佳国家的称号，其他获奖国家包括牙买加、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦和卢旺达。



据世界银行评估，越南在人力资本投资和使用方面继续展现出高效率，特别是在同等收入水平国家组中。越南教育成果显著，在就业和有效使用人力资本方面表现突出。

关于教育成果，越南在国际学生能力评估中保持高分，表明基础教育质量持续、均衡改善。关于人力资本使用效率，越南被评为能将教育和医疗投资转化为实质性经济增长的能力优于同等收入组平均水平。



越南与牙买加、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦和卢旺达四个收入水平相近的国家一同被评为表现最佳的国家。图自越通社



与同等收入水平的国家相比，越南在将技能转化为就业和收入方面效率更高，同时保持了稳定的教育质量。在东南亚地区，越南被评估为人力资源质量具有竞争力的经济体之一，特别是在向基于技能和创新的增长模式转型的背景下。



在2026年人力资本扩展指数中获得表彰，肯定了越南将人作为发展战略中心、提高教育和医疗质量、加强培训与劳动力市场联系、促进包容性和可持续增长的努力。



这一称号不仅是对越南成就的认可，也激励着越南在新发展阶段继续推进强有力的改革，以提升人力资源素质。（完）