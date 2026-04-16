越南加强检查督促 下定决心解除IUU“黄牌”警告

越通社河内——4月16日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开了国家打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为指导委员会第34次会议。



法律框架及管理监督体系基本完善



越南农业与环境部副部长阮黄协在会议上报告称，经过8年多来同步实施打击IUU捕捞的各项措施，越南已取得多项重要成果，基本完善了法律框架，建立了符合国际规定的渔船管理监督及溯源体系。



至今，服务于渔业管理和打击IUU捕捞工作的数据库已基本完善，包括国家渔业数据库、渔船监控系统、捕捞水产品电子溯源系统、渔业领域行政违法处理数据库等。



阮黄协表示，近期执法和行政违法处罚工作取得了重要成果，有助于预防和减少IUU捕捞违规行为。



阮黄协还表示，根据欧盟委员会第五次检查（2026年3月9日至19日）的结果，欧方认为越南在处置IUU捕捞违规渔船方面取得了进展。然而，欧委会也确定了一些尚未得到彻底解决的问题，这是未能解除“黄牌”警告的主要原因。



其中，渔船按规定标记和书写登记号尚不彻底；对通过集装箱船进口的捕捞原料水产品的控制和溯源未能严格实施。此外，处置IUU捕捞违规渔船的进度缓慢，未能满足欧方要求。



不让“旧错重犯”，坚决解除“黄牌”



胡国勇副总理在会议结论中坦率地认识到，越南仍然存在反复发生的违规行为，这是导致解除“黄牌”未能取得预期结果的主要原因。



胡国勇强调，指导性文件体系并不缺乏，问题在于执行环节。因此，各部委、部门和地方必须明确责任，加强检查督促。



胡国勇要求农业与环境部作为指导委员会的常设机构，迅速健全组织机构，其中尽快提请总理在指导委员会之外设立跨部门工作组。该工作组将常态化运作，直接前往地方进行检查、督促和处理遇到的难点。



与此同时，农业与环境部需要完善并立即呈报颁布取代第38/2024/NĐ-CP号法令的新法令，朝着提高罚款额度以增强威慑力的方向进行修订。



胡国勇要求全面核查与捕捞相关的法律法规及管理流程，包括渔船船队控制、溯源以及原料进口等环节。



胡国勇要求国防部加强海上协调检查管控，坚决杜绝渔船侵犯外国海域的情况再次发生。



对于公安部，胡国勇要求继续调查、严肃处理违规行为，特别是摧毁将渔船和渔民诱骗至外国海域非法捕捞的中介团伙。



财政部负责全面核查水产品进出口流程，澄清欧方所指出的违规问题。



对于各沿海地方，副总理要求集中彻底处理现存问题，特别是航行监控设备的安装、进出港渔船管控、溯源以及违规处罚等工作。（完）

越通社