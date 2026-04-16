社会

越南加强检查督促 下定决心解除IUU“黄牌”警告

4月16日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开了国家打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为指导委员会第34次会议。

越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开了国家打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为指导委员会第34次会议。图自越通社
越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开了国家打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为指导委员会第34次会议。图自越通社

越通社河内——4月16日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开了国家打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为指导委员会第34次会议。

法律框架及管理监督体系基本完善

越南农业与环境部副部长阮黄协在会议上报告称，经过8年多来同步实施打击IUU捕捞的各项措施，越南已取得多项重要成果，基本完善了法律框架，建立了符合国际规定的渔船管理监督及溯源体系。

至今，服务于渔业管理和打击IUU捕捞工作的数据库已基本完善，包括国家渔业数据库、渔船监控系统、捕捞水产品电子溯源系统、渔业领域行政违法处理数据库等。

阮黄协表示，近期执法和行政违法处罚工作取得了重要成果，有助于预防和减少IUU捕捞违规行为。

阮黄协还表示，根据欧盟委员会第五次检查（2026年3月9日至19日）的结果，欧方认为越南在处置IUU捕捞违规渔船方面取得了进展。然而，欧委会也确定了一些尚未得到彻底解决的问题，这是未能解除“黄牌”警告的主要原因。

其中，渔船按规定标记和书写登记号尚不彻底；对通过集装箱船进口的捕捞原料水产品的控制和溯源未能严格实施。此外，处置IUU捕捞违规渔船的进度缓慢，未能满足欧方要求。

不让“旧错重犯”，坚决解除“黄牌”

胡国勇副总理在会议结论中坦率地认识到，越南仍然存在反复发生的违规行为，这是导致解除“黄牌”未能取得预期结果的主要原因。

胡国勇强调，指导性文件体系并不缺乏，问题在于执行环节。因此，各部委、部门和地方必须明确责任，加强检查督促。

胡国勇要求农业与环境部作为指导委员会的常设机构，迅速健全组织机构，其中尽快提请总理在指导委员会之外设立跨部门工作组。该工作组将常态化运作，直接前往地方进行检查、督促和处理遇到的难点。

与此同时，农业与环境部需要完善并立即呈报颁布取代第38/2024/NĐ-CP号法令的新法令，朝着提高罚款额度以增强威慑力的方向进行修订。

胡国勇要求全面核查与捕捞相关的法律法规及管理流程，包括渔船船队控制、溯源以及原料进口等环节。

胡国勇要求国防部加强海上协调检查管控，坚决杜绝渔船侵犯外国海域的情况再次发生。

对于公安部，胡国勇要求继续调查、严肃处理违规行为，特别是摧毁将渔船和渔民诱骗至外国海域非法捕捞的中介团伙。

财政部负责全面核查水产品进出口流程，澄清欧方所指出的违规问题。

对于各沿海地方，副总理要求集中彻底处理现存问题，特别是航行监控设备的安装、进出港渔船管控、溯源以及违规处罚等工作。（完）

越通社
#IUU捕捞 #欧盟委员会黄牌警告 #胡国勇副总理 #第34次会议 #打击非法捕捞
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

将木州打造成为西北地区富有魅力目的地。图自越通社

将木州打造成为西北地区富有魅力目的地

木州国家旅游区将被打造成为全国旅游发展的动力之一，力争到2045年发展成为具备配套且现代化社会与技术基础设施体系的国家级及国际级旅游、度假与文化中心；同时提供多样化、高质量、具有品牌特色及区域竞争力的旅游产品。

庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社

能源安全：全球动荡背景下越南面临的战略抉择

在中东地缘政治局势错综复杂、风险不断积聚的背景下，全球能源安全正面临前所未有的挑战。对于像越南这样开放程度高且正处于深度转型期中的经济体而言，这些影响不仅是间接威胁，更直接渗透到日常经济社会生活之中。

图为榕桔炼油厂。图自越通社

能源安全：推进绿色转型进程的“催化剂”

美国、以色列和伊朗冲突正将全球能源安全推向一个充满波动的阶段。在像越南这样快速发展的经济体仍严重依赖化石燃料的背景下，中东局势发展不仅是一场遥远的地缘政治危机，而已成为对经济稳定的直接挑战。

《防范和打击网络虚假信息、不实信息手册》。图自越通社

📝时评：勿让假新闻牵引信任

近期，出现了不少关于党和国家领导人、原领导人健康状况、私生活的虚假谣言，或是关于机构调整、政策变动的信息，这些都被有目的地散布开来。直面事实、对照现实，可以清楚地看到，这不仅仅是缺乏诚实，更是一种对社会信任的“偷袭”。

附图。图自《民智报》

教育数字化转型——现代社会发展的必然趋势

教育数字化转型正成为提高“教”与“学”质量、适应现代社会发展趋势的迫切要求。近年来，在富寿省，各教育机构，特别是偏远地区的学校，逐步推进信息技术应用，在管理和教学工作方面创造了明显转变，为全面提高教育质量作出了贡献。

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展。图自越通社

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展

北宁省人民委员会副主席梅山表示，该省将继续加大数字基础设施建设与数字化转型力度，旨在有效落实政治局于2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。

金瓯省委副书记、省人民议会主席范文晓走访慰问高棉族同胞并致以新年祝福。图自越通社

高棉族传统新年：越南各族人民的文化色彩

传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，不仅标志着新旧交替的时刻，更是文化特色和社区凝聚力精神的生动象体现。在喜迎2026年高棉族传统新年（于4月14日至16日举行）的欢乐气氛中，党和国家的深切关怀再次证明了高棉族同胞在民族大团结中的地位，为建设繁荣富强的国家作出了贡献。

西贡眼科医院医生为胡志明市春和坊居民进行眼睛检查。图片来源：越通社

胡志明市为超过1500万居民开展健康体检做好准备

2026年为超过1500万名市民开展健康体检项目以及至2030年的规划，体现了胡志明市从“治病”向全民 “保健”转变的决心。该市卫生部门已制定多项适当方案莱对全市健康检查活动进行标准化和系统化。

2026-2030年阶段优秀博士生资助计划集中支持优秀研究生直接开展具有创造核心技术和开发战略性技术产品潜力的课题。图自越通社

2026-2030年阶段优秀博士生资助计划获批

4月13日，科学技术部部长武海军签署第2103/QĐ-BKHCN号决定，批准2026-2030年阶段优秀研究生资助计划（Vietnam Research Excellence Fellowship – VREF）。该计划的颁布旨在将党的各项主张落到实处，其中包括越共中央政治局2024年12月22日颁布关于国家科学、技术、创新及数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议，以及2025年8月22日关于教育培训发展的第71-NQ/TW号决议。