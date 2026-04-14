河内市启动2026年越南海洋海岛基金募捐活动

越通社河内——4月14日上午，越南祖国阵线河内市委员会举行了2026年越南海洋海岛基金募捐活动启动仪式。



越南祖国阵线河内市委员会主席裴玄梅在启动仪式上表示，近年来，河内市已开展多项面向海洋与海岛的切实活动，从宣传动员到组织工作代表团前往各海域、岛屿看望慰问军民。



自2016年至今，河内市委、市政府和人民已向该基金捐款超过4300亿越盾，2025年内就超过760亿越盾。这些资源被用于实施多项具有长远意义的工程，典型项目包括资助在长沙群岛红木（Đá Lát）礁建设集社区文化中心与会堂于一体的综合性工程，以及在长沙群岛实施的多项民生工程。同时，该基金还为海岛军民提供物质和精神支持，进一步坚定了他们履行捍卫国家主权任务的信念和动力。



据悉，从2026年4月底至5月初，河内市将组织由85名代表组成的工作团，代表各厅局、部门、地方、武装力量、企业及首都人民，前往长沙群岛和DK-I高脚屋看望慰问军民。



在启动仪式上，河内市越南祖国阵线委员会已接收来自115个集体、组织和个人登记捐赠的款项，总额超过280亿越盾。捐款接收时间将持续至2026年5月31日。（完）

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