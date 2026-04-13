集中消除教学点建设智慧学校

越通社广宁省—— 贯彻“投资教育就是投资未来”的观点，广宁省决定在2026年从省级财政中拨出超过1.088万亿越盾，用于教育培训和职业教育领域。



这笔资金将重点用于实施具有战略意义、旨在提高人力资源培训和完善标准化、现代化教育基础设施的各项方案和政策。其中，优先用于新建和修缮教育机构、购置教学设备，以及为困难地区、山区、边境和海岛学生提供学费及学习费用支持。



广宁省教育投资的一大亮点是集中资源取消分散的教学点，建设智慧学校和高质量学校。同时，注重发展职业教育，以满足当地工业区、经济区对高技能劳动力的需求，促进经济结构的可持续转型。



在2026年知识经济发展进程中，教育被视为培养高质量人力资源的基础。该省正加快推进智慧学校治理，构建数字化学习生态系统，使学生在本地即可接触现代知识。同时，加强教师标准化培训与持续培养，以适应教育数字化转型要求。



在 2021—2025年阶段，广宁省用于教育培训和职业教育的财政投入较此前阶段显著增加。每年教育支出均占地方财政总支出的20%以上。



广宁省力争到2030年，至少95%的学校达到国家标准，其中小学为96.2%，初中为98.1%，学前教育和高中约为93.1%。



2025—2026学年全国优秀学生竞赛结果显示，该省重点投入已取得明显成效，广宁省在全国34个省市中排名第8，获奖学生比例较高（110名参赛学生中有82人获奖）。



上述投入不仅有助于广宁省继续保持在全国人类发展指数方面的领先地位，也为其实现成为北部地区多领域、多层次教育培训中心的目标奠定了坚实基础。（完）

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