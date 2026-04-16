社会

推崇越南语：推动越南语教学在韩国东南地区实现可持续发展

4 月 14 日，以推动在韩国东南地区越南人社区开展越南语教学与传承为主题的座谈会在越南驻釜山总领事馆举行。活动吸引了来自釜山、蔚山、大邱、济州及庆尚道各地的众多专家、教师、家长及越南人社区代表线上线下参与。

与会者合影。图自越通社
与会者合影。图自越通社

越通社河内——据越通社驻韩国记者报道，4 月 14 日，以推动在韩国东南地区越南人社区开展越南语教学与传承为主题的座谈会在越南驻釜山总领事馆举行。活动吸引了来自釜山、蔚山、大邱、济州及庆尚道各地的众多专家、教师、家长及越南人社区代表线上线下参与。

本次活动由越南驻釜山总领事馆与全球越南语与越南文化教学网络联合举办，旨在响应海外越南人社区“越南语推崇日”，同时搭建平台，就当地越南语教学的现状、需求及发展解决方案展开交流。

在开幕致辞中，越南驻釜山总领事段芳兰强调，越南语不仅是交流工具，更是文化根源、民族认同以及连接海外越南人与祖国的重要纽带。在旅韩越南人社区规模已超过35万人的背景下，保护和传承越南语应被视为整个社区的长期任务，而非单个家庭的责任。

座谈会上，来自国内外的代表分享了在组织和维持越南语课堂方面的实践经验。与会者一致认为，社区对学习越南语的需求巨大，但在实际开展过程中仍面临师资匮乏、教材不足、教学方法欠缺以及课堂持续运行机制不完善等困难。

多篇发言指出，要解决班级“开办难、维持难”的问题，需构建由驻外机构、社团组织、教师与家长共同参与的紧密合作网络，同时发展灵活多样的教学模式，如周末班、结合文化活动的越南语俱乐部等。来自日本福冈和马来西亚的经验表明，社区在维持课堂可持续运行中发挥着关键作用。

此外，专家建议在教学方法上进行创新，推动以学习者为中心的教学模式，将语言学习与文化体验相结合，以提升在多语言环境中成长的儿童的学习兴趣。在活动框架内，《快乐学越南语》教材也进行了介绍并赠送给教师和家长，以支持教学资源建设。

值得注意的是，在总结发言中，越南驻釜山总领事段芳兰表示，将成立协调小组，制定韩国东南地区越南语教学发展的总体方案，逐步推动社区课堂向规范化、稳定化和可持续扩展方向发展。

此次座谈会被认为是构建区域内有组织、可持续发展的越南语教学体系的重要开端，有助于维护文化认同并增强在韩越南人社区的凝聚力。（完）

越通社
#越南语教学 #文化传承 #民族认同 #海外侨务 #语言纽带
关注 VietnamPlus

相关新闻

2005年9月举行的全球越南语与越南文化教学网络成立仪式。图自越通社

系列推崇越南语活动将于今年在葡萄牙举行

在“弗朗西斯科·德·皮纳与国语字历程——越葡文化桥梁”项目框架内，越南文化推崇协会（APCV）将与葡萄牙瓜尔达市（Guarda）政府合作，于10月7日至8日在当地举办系列文化与社区对接活动。

俄罗斯前驻越南大使、评委会主任安德烈·塔塔里诺夫接受记者的采访。图自越通社

推崇越南语：第五届全俄翻译大赛展现越南语魅力

莫斯科国立国际关系学院语言培训委员会主任、语言学副教授玛丽娜·奇加舍娃表示，此次大赛不仅是检验语言水平的平台，也是俄罗斯学生深入了解越南文化、社会以及俄越全面战略伙伴关系的契机。此次大赛持续举办第五年，肯定了越南语的魅力以及俄罗斯对高质量翻译人才的实际需求。

更多

庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社

能源安全：全球动荡背景下越南面临的战略抉择

在中东地缘政治局势错综复杂、风险不断积聚的背景下，全球能源安全正面临前所未有的挑战。对于像越南这样开放程度高且正处于深度转型期中的经济体而言，这些影响不仅是间接威胁，更直接渗透到日常经济社会生活之中。

图为榕桔炼油厂。图自越通社

能源安全：推进绿色转型进程的“催化剂”

美国、以色列和伊朗冲突正将全球能源安全推向一个充满波动的阶段。在像越南这样快速发展的经济体仍严重依赖化石燃料的背景下，中东局势发展不仅是一场遥远的地缘政治危机，而已成为对经济稳定的直接挑战。

《防范和打击网络虚假信息、不实信息手册》。图自越通社

📝时评：勿让假新闻牵引信任

近期，出现了不少关于党和国家领导人、原领导人健康状况、私生活的虚假谣言，或是关于机构调整、政策变动的信息，这些都被有目的地散布开来。直面事实、对照现实，可以清楚地看到，这不仅仅是缺乏诚实，更是一种对社会信任的“偷袭”。

附图。图自《民智报》

教育数字化转型——现代社会发展的必然趋势

教育数字化转型正成为提高“教”与“学”质量、适应现代社会发展趋势的迫切要求。近年来，在富寿省，各教育机构，特别是偏远地区的学校，逐步推进信息技术应用，在管理和教学工作方面创造了明显转变，为全面提高教育质量作出了贡献。

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展。图自越通社

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展

北宁省人民委员会副主席梅山表示，该省将继续加大数字基础设施建设与数字化转型力度，旨在有效落实政治局于2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。

金瓯省委副书记、省人民议会主席范文晓走访慰问高棉族同胞并致以新年祝福。图自越通社

高棉族传统新年：越南各族人民的文化色彩

传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，不仅标志着新旧交替的时刻，更是文化特色和社区凝聚力精神的生动象体现。在喜迎2026年高棉族传统新年（于4月14日至16日举行）的欢乐气氛中，党和国家的深切关怀再次证明了高棉族同胞在民族大团结中的地位，为建设繁荣富强的国家作出了贡献。

西贡眼科医院医生为胡志明市春和坊居民进行眼睛检查。图片来源：越通社

胡志明市为超过1500万居民开展健康体检做好准备

2026年为超过1500万名市民开展健康体检项目以及至2030年的规划，体现了胡志明市从“治病”向全民 “保健”转变的决心。该市卫生部门已制定多项适当方案莱对全市健康检查活动进行标准化和系统化。

2026-2030年阶段优秀博士生资助计划集中支持优秀研究生直接开展具有创造核心技术和开发战略性技术产品潜力的课题。图自越通社

2026-2030年阶段优秀博士生资助计划获批

4月13日，科学技术部部长武海军签署第2103/QĐ-BKHCN号决定，批准2026-2030年阶段优秀研究生资助计划（Vietnam Research Excellence Fellowship – VREF）。该计划的颁布旨在将党的各项主张落到实处，其中包括越共中央政治局2024年12月22日颁布关于国家科学、技术、创新及数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议，以及2025年8月22日关于教育培训发展的第71-NQ/TW号决议。

让遗产铸就河内特色

让遗产铸就河内特色

河内是越南的遗产之城，拥有多达6489处历史文化遗迹、近1793项非物质文化遗产、数千个传统手工艺村和数百件国家级文物珍品，是一座蕴藏着千年文脉之都升龙的无价宝库。然而，在现代都市快速发展的进程中，如何让遗产成为资产，塑造河内独特的城市特色，成为当代生活的重要组成部分，融入城市发展的每一次“呼吸”，已不再是一个具有方向性的课题，而是在将首都定位为创意之都、文脉之都和可持续发展都市进程中的迫切要求。