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解除IUU“黄牌”警告：同塔省推进渔船管理数字化 加强溯源管控

同塔省人民委员会已颁布关于欧盟委员会（EC）针对打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的建议的实施计划，其核心目标是彻底解决存在的问题，与全国携手在2026年内解除“黄牌”警告。

同塔省推进渔船管理数字化 加强溯源管控。图自越通社
同塔省推进渔船管理数字化 加强溯源管控。图自越通社

越通社同塔——同塔省人民委员会已颁布关于欧盟委员会（EC）针对打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的建议的实施计划，其核心目标是彻底解决存在的问题，与全国携手在2026年内解除“黄牌”警告。

根据计划，同塔省要求各地方职能部门革新宣传内容与方式，采取现代化、双向互动的模式，确保符合不同对象需求，特别是渔民、船主、企业及沿海社区。宣传内容聚焦于法律规定、处罚机制及违规捕捞的后果，以此提高民众自觉守法意识。

该省对现有全部渔船进行清查、建档与分类，完成登记、登检、颁发或延长许可证的期限；同时核对每艘渔船的信息数据，并更新至国家渔业数据库（VNFishbase）、渔船监控系统以及国家人口数据库（VNeID）。

与此同时，同塔省集中落实转产转业扶持政策，为渔船安装或更换渔船航行监控系统提供支持。这不仅有助于减轻水产资源压力，还为民众创造了可持续生计。

同塔省要求在数字平台上对出入港口及边防站的100%渔船进行管控，确保所有出入港及水产装卸活动信息均在电子追溯系统（eCDT）上更新。此外，该省还推动港口与检查站的信息技术基础设施升级改造，支持渔民办理电子手续。按照规定严格且及时颁发水产品捕捞证书和溯源证书。

渔政、边防及公安力量将加强巡逻与检查工作，并坚决处置各项违规行为，如：在外国海域非法捕捞、航行监控设备断连超过6小时且未报告位置、或超过10天未返回岸港以及越界捕捞等行为。

据同塔省人民委员会的消息，截至目前，该省100%渔船已安装航行监控设备，100%渔船已更新至国家渔业数据库并实现电子身份识别，100%长度为15米以上的渔船已在指定港口靠岸，并使用eCDT系统对捕捞的水产品进行溯源。（完）

越通社
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