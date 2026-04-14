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胡志明市为超过1500万居民开展健康体检做好准备

2026年为超过1500万名市民开展健康体检项目以及至2030年的规划，体现了胡志明市从“治病”向全民 “保健”转变的决心。该市卫生部门已制定多项适当方案莱对全市健康检查活动进行标准化和系统化。

西贡眼科医院医生为胡志明市春和坊居民进行眼睛检查。图片来源：越通社
西贡眼科医院医生为胡志明市春和坊居民进行眼睛检查。图片来源：越通社

越通社胡志明市——2026年为超过1500万名市民开展健康体检项目以及至2030年的规划，体现了胡志明市从“治病”向全民 “保健”转变的决心。该市卫生部门已制定多项适当方案莱对全市健康检查活动进行标准化和系统化。

据胡志明市卫生局局长曾志上介绍，在此前响应全民健康日开展筛查活动的基础上，4月17日，胡志明市将继续开展规模更大的居民健康体检活动，在168个坊、乡及特区卫生站同步实施。

此次行动共有来自101家公立及私立医院的医护人员参与，包括6家部委直属医院、69家市属综合及专科医院以及26家私立医院。

根据分工，中央及部委直属医院将负责心血管、内分泌、肿瘤、骨关节、口腔及职业病等重点疾病筛查；市属专科医院将按领域开展妇产科、眼科、耳鼻喉科、肿瘤及精神科等专项筛查；综合医院及区域综合医院则重点开展常见内科疾病及非传染性慢性病的筛查、发现与管理。

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居民在胡志明市德润坊卫生站接受健康检查。图片来源：www.sggp.org.vn

私立医院及区域医疗中心也积极参与，进一步扩大覆盖面并提升居民获得医疗服务的可及性。值得注意的是，本次活动将在16个坊、乡优先为自由职业女性及女工开展宫颈癌筛查。

曾志上表示，此次体检不仅让居民在居住地即可享受多专科医疗服务，还重点关注老年人、慢性病患者、自由职业者、弱势群体及高风险人群，帮助实现疾病早发现、健康持续管理。

据胡志明市卫生局介绍，体检及筛查结果将更新并联通至电子健康档案，确保数据“准确、完整、清洁、鲜活”，为长期健康管理提供支撑。体检后，各基层卫生站将接收结果、进行分类，并按风险分组建立管理名单，同时组织随访、复诊或转诊，确保“早发现—早干预—持续管理”。

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水镬医院医生为居民进行健康检查。图片来源：www.sggp.org.vn

胡志明市卫生局副局长阮英勇表示，为实现2026年为超过1500万居民进行体检及至2030年的规划，卫生部门将优先选择成本效益高、疾病负担重、适合基层实施且具备扩展能力的干预措施。

在当前阶段，尤其是2026年，将重点完善专业规范和财政机制，推进基础健康体检服务包并建设电子健康档案。到2027年，将形成跨区域的医疗服务网络，全面覆盖各级医疗体系及人口密集区、工业园区、加工区、学校和社会救助机构等。（完）

越通社
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