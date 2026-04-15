越共中央总书记、国家主席苏林夫人参观中国宋庆龄青少年科技文化交流中心

越通社河内——据越通社特派记者报道，在陪同越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，苏林夫人吴芳璃与4月154日参观了位于北京的宋庆龄青少年科技文化交流中心。该中心是宋庆龄基金会下属的四个中心之一。



吴芳璃表示很高兴能参观以宋庆龄女士命名的中心。宋庆龄女士是中国杰出妇女，她将自己的一生奉献给了革命、和平、国际友好事业，特别是为了孩子们的未来。



吴芳璃对宋庆龄在照顾和教育儿童工作方面的观点印象深刻，她说，一个成功的教育不仅要培养出专业精湛的人才，更要培养出有责任感、有仁爱之心、有贡献社会抱负的公民。

吴芳璃向宋庆龄青少年科技文化交流中心学生们赠送礼物。图自越通社

吴芳璃还表示，越南照顾和教育儿童工作的方针是始终将儿童置于发展政策的中心位置，目标是确保所有儿童都能在最好的条件下得到照顾、学习和成长。在肯定越中两国都非常重视儿童保护、照顾和教育工作的同时，吴芳璃夫人表示，越南是亚洲第一个、世界上第二个批准联合国《儿童权利公约》的国家。



吴芳璃表示，希望如今的儿童照顾和教育工作更加重视激发孩子们的创造性思维和解决问题的能力；培养仁爱之心，因为没有道德的科学将变得危险，帮助孩子们理解同情心、分享精神和对社区的责任感。此外，还需要促进文化交流，因为在当今世界融合的背景下，理解和尊重文化差异是构建和平、稳定共同体的关键。（完）